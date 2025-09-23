Hoy No Circula 23 de septiembre 2025: qué autos no circulan en CDMX y Edomex este martes

¿Qué autos no circulan este martes?

Hoy deben suspender su circulación:

-Vehículos con terminación de placa 7 u 8.

-Autos con engomado rosa.

-Vehículos con holograma 1 o 2.

Este martes no circulan los autos con engomado rosa, terminación de placa 7 u 8 y holograma 1 o 2. (Came)

¿Quiénes sí pueden circular?

Están exentos de la restricción:

-Vehículos con holograma 0 o 00.

-Autos eléctricos e híbridos.

-Unidades con holograma 1 o 2 que no tengan engomado rosa ni terminen en 7 u 8.

¿Hay Doble Hoy No Circula?

No. La medida extraordinaria del Doble Hoy No Circula solo se activa en casos de contingencia ambiental. Para este martes, la restricción es la habitual, sin ampliaciones.

¿Dónde aplica el programa?

La disposición es obligatoria en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en los siguientes municipios del Estado de México:

-Atizapán de Zaragoza

-Coacalco

-Cuautitlán

-Cuautitlán Izcalli

-Chalco

-Chimalhuacán

-Chicoloapan

-Ecatepec

-Huixquilucan

-Ixtapaluca

-La Paz

-Naucalpan

-Nezahualcóyotl

-Nicolás Romero

-Tecámac

-Tlalnepantla

-Tultitlán

-Valle de Chalco

Desde el 1 de julio de 2025, también aplica en Toluca y Santiago Tianguistenco, de lunes a sábado para autos con hologramas 1 y 2, aunque las multas en estas zonas comenzarán a cobrarse hasta el 1 de enero de 2026.

Multas por incumplir

Quien circule en horario restringido se expone a una sanción de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), es decir, entre 2,262 y 3,394 pesos, según la autoridad que aplique la multa.

Recomendaciones para automovilistas

Consulta el calendario oficial del programa.

Revisa los reportes diarios de calidad del aire.

Mantente atento a posibles contingencias ambientales.

Estas medidas permiten a los automovilistas planear sus traslados y, al mismo tiempo, contribuir a mejorar la calidad del aire en el Valle de México.

