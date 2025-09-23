Publicidad

CDMX

Hoy No Circula 23 de septiembre 2025: qué autos no circulan en CDMX y Edomex este martes

Se recomienda consultar el calendario oficial, revisar la calidad del aire y mantenerse alerta a posibles contingencias ambientales para planear traslados sin contratiempos.
mar 23 septiembre 2025 04:01 AM
Este martes 23 de septiembre de 2025, el programa Hoy No Circula opera con normalidad en el Valle de México.

El programa Hoy No Circula se aplica con normalidad este martes 23 de septiembre de 2025 en la Ciudad de México y en 18 municipios del Estado de México que forman parte de la Zona Metropolitana del Valle de México.

La medida opera de 5:00 a 22:00 horas y busca reducir los niveles de contaminación para mejorar la calidad del aire. Conducir en día restringido puede derivar en multas considerables, por lo que se recomienda revisar con atención el calendario oficial.

¿Qué autos no circulan este martes?

Hoy deben suspender su circulación:

-Vehículos con terminación de placa 7 u 8.

-Autos con engomado rosa.

-Vehículos con holograma 1 o 2.

Hoy No Circula Martes
¿Quiénes sí pueden circular?

Están exentos de la restricción:

-Vehículos con holograma 0 o 00.

-Autos eléctricos e híbridos.

-Unidades con holograma 1 o 2 que no tengan engomado rosa ni terminen en 7 u 8.

¿Hay Doble Hoy No Circula?

No. La medida extraordinaria del Doble Hoy No Circula solo se activa en casos de contingencia ambiental. Para este martes, la restricción es la habitual, sin ampliaciones.

¿Dónde aplica el programa?

La disposición es obligatoria en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en los siguientes municipios del Estado de México:

-Atizapán de Zaragoza

-Coacalco

-Cuautitlán

-Cuautitlán Izcalli

-Chalco

-Chimalhuacán

-Chicoloapan

-Ecatepec

-Huixquilucan

-Ixtapaluca

-La Paz

-Naucalpan

-Nezahualcóyotl

-Nicolás Romero

-Tecámac

-Tlalnepantla

-Tultitlán

-Valle de Chalco

Desde el 1 de julio de 2025, también aplica en Toluca y Santiago Tianguistenco, de lunes a sábado para autos con hologramas 1 y 2, aunque las multas en estas zonas comenzarán a cobrarse hasta el 1 de enero de 2026.

Multas por incumplir

Quien circule en horario restringido se expone a una sanción de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), es decir, entre 2,262 y 3,394 pesos, según la autoridad que aplique la multa.

Recomendaciones para automovilistas

Consulta el calendario oficial del programa.

Revisa los reportes diarios de calidad del aire.

Mantente atento a posibles contingencias ambientales.

Estas medidas permiten a los automovilistas planear sus traslados y, al mismo tiempo, contribuir a mejorar la calidad del aire en el Valle de México.

