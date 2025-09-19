Publicidad

CDMX

Sismo de 2017 dejó rastros de corrupción y cuentas pendientes en la CDMX

Exdiputados y exfuncionarios fueron señalados de mal manejo de recursos destinados a la reconstrucción; algunos enfrentaron la justicia, otros permanecen prófugos.
vie 19 septiembre 2025 04:48 PM
Mauricio Toledo
Mauricio Toledo y otros exlegisladores fueron acusados de desviar recursos para la reconstrucción. El exalcalde está en Chile desde 2021.

El sismo de 2017 no solo dejó pérdidas humanas y graves daños materiales, sino también afectaciones al erario. Por este motivo, exdiputados de la extinta Asamblea Legislativa y exfuncionarios del gobierno de Miguel Ángel Mancera fueron investigados por las autoridades capitalinas e incluso algunos permanecen en calidad de prófugos.

Entre ellos destaca el exdiputado Mauricio Toledo (actualmente en Chile), señalado junto con el fallecido Leonel Luna de desviar millones de pesos destinados a la reconstrucción. A su vez, Edgar Tungüí, excomisionado para la reconstrucción, fue acusado de asignar contratos a empresas con sobrecostos.

Una desordenada reconstrucción

En 2017, tras el sismo, la extinta Asamblea Legislativa del Distrito Federal conformó la Comisión de Reconstrucción, misma que estaría encargada de autorizar y revisar una partida presupuestal para la reparación de las viviendas dañadas y apoyos a damnificados por más de 8,000 millones de pesos

Dicha comisión estuvo encabezada por los diputados Leonel Luna, fallecido en marzo de 2021 en un accidente automovilístico, y Mauricio Toledo, del PRD, desaforado y refugiado en Chile desde 2021, así como el panista y actual presidente del Partido Acción Nacional, Jorge Romero

A estos tres exlegisladores se les acusó en su momento, por parte de la bancada de Morena en el Congreso local, de utilizar de manera indebida los recursos destinados a la reconstrucción y desviarlos hacia fines distintos a los establecidos en el programa.

La denuncia fue respaldada en febrero de 2018 por el entonces comisionado para la Reconstrucción del gobierno capitalino, Ricardo Becerra, quien señaló que los legisladores ya habían asignado recursos para la reparación de viviendas sin consultar al organismo que encabezaba y sin garantizar transparencia en el manejo de esos fondos.

A pesar de ello, los tres legisladores mantuvieron el control de los recursos de la reconstrucción desde el Poder Legislativo.

Acusaciones por corrupción

El Colectivo “Nosotxs” documentó que en 2018 que el Congreso de la Ciudad de México autorizó partidas presupuestales de la Reconstrucción a programas o apoyos poco claros; por ejemplo, a la alcaldía Benito Juárez, gobernada por Santiago Taboada, le fueron asignados 150 millones de pesos usados para poda, mantenimiento de áreas verdes entre otros insumos automotrices.

La alcaldía Coyoacán, gobernada en ese entonces por el PRD, obtuvo 159.2 millones los cuales fueron utilizados para la compra de tablets electrónicas repartidas a estudiantes de nivel básico, así como uniformes escolares; y Álvaro Obregón utilizó 150 millones en insumos de oficina, alimentos y medicinas.

En estas tres alcaldías tenían poder político los diputados encargados de la comisión para la reconstrucción de la entonces ALDF.

Edgar Tungüi, quien fuera designado por el exjefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera como Comisionado para la Reconstrucción, fue señalado, detenido y encarcelado por presuntos actos de corrupción, uso ilegal de atribuciones y facultades, así como desvío de recursos.

Una de las acusaciones en su contra fue por autorizar contratos por 70 millones de pesos para la construcción de viviendas a una empresa de la cual su hermano era socio, así como por autorizar la entrega de recursos económicos a las personas afectadas por el sismo, sin que cumplieran con los requisitos legales para recibirlos.

Otro de los involucrados en la investigación de la Fiscalía de la Ciudad de México es Raymundo Collins, ex titular del Instituto de Vivienda de la capital, por el presunto uso irregular de recursos para la reconstrucción tras el sismo del 19 de septiembre de 2017, pues en lugar de destinarse para la construcción de vivienda social fue para departamentos de clase media.

Tambien estuvo involucrado Felipe de Jesús Gutiérrez Gutiérrez, extitular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) a quien se le atribuye un cambio en usos de suelo y polígonos de actuación que, con motivo de la reconstrucción, dio pie a la edificación de inmuebles particulares en la alcaldía Benito Juárez.

Hasta el momento solo Édgar Tungüí fue detenido y encarcelado en 2021 y liberado en junio de 2023. Raymundo Collins cuenta con ficha roja de la Interpol para su localización, en 2022 fue visto en Washington, Estados Unidos.

