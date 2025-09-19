Publicidad

CDMX

Hoy No Circula Sabatino, 20 de septiembre 2025: autos que descansan en CDMX y Edomex

El programa vehicular es obligatorio en las 16 alcaldías de CDMX y en 18 municipios del Estado de México.
vie 19 septiembre 2025 08:51 PM
Hoy No Circula Sabatino
El Hoy No Circula Sabatino regula la circulación de vehículos los fines de semana para reducir la contaminación.

El sábado es el día perfecto para descansar, salir con la familia, ir al cine o juntarte con amigos. Pero antes de hacer planes para este 20 de septiembre, conviene revisar el calendario del Hoy No Circula Sabatino. Ignorar esta medida no solo puede arruinar tu día, también puede costarte una multa considerable.

El Hoy No Circula no es solo una regla más: su objetivo principal es reducir la contaminación en la Ciudad de México y el Estado de México, mejorando la calidad del aire que todos respiramos.

Vehículos que no podrán circular este sábado

Según el calendario oficial , este sábado no podrán circular:

-Autos con holograma 1 y placas terminadas en número impar (1, 3, 5, 7, 9).

-Vehículos con holograma 2, sin importar la terminación de su placa.

-Placas foráneas, sin importar holograma ni terminación.

Hoy No Circula Sabatino
Este sábado no pueden circular los autos con holograma 1 y placas con terminación impar.

Autos que sí pueden circular

-Autos con holograma 00 o 0, generalmente nuevos o de bajas emisiones.

-Vehículos eléctricos o híbridos, exentos para fomentar tecnologías limpias.

-Autos con holograma 1 y placas terminadas en número par (0, 2, 4, 6, 8).

¿Hay Doble Hoy No Circula?

La medida de Doble Hoy No Circula solo se aplica durante contingencias ambientales, cuando la calidad del aire es muy mala. Este sábado no se activará.

¿Dónde aplica el programa?

El programa es obligatorio en:

Las 16 alcaldías de la Ciudad de México.

18 municipios del Estado de México:

-Atizapán de Zaragoza

-Coacalco

-Cuautitlán

-Cuautitlán Izcalli

-Chalco

-Chimalhuacán

-Chicoloapan

-Ecatepec

-Huixquilucan

-Ixtapaluca

-La Paz

-Naucalpan

-Nezahualcóyotl

-Nicolás Romero

-Tecámac

-Tlalnepantla

-Tultitlán

-Valle de Chalco

Desde el 1 de julio, la medida también aplica en Toluca y Santiago Tianguistenco, donde las restricciones son de lunes a sábado para autos con hologramas 1 y 2. Las multas en estas zonas se aplicarán hasta el 1 de enero de 2026.

Multas por incumplir la medida

No respetar el Hoy No Circula Sabatino puede costarte entre 20 y 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), es decir, entre 2,262 y 3,394 pesos en 2025.

Cómo funciona el Hoy No Circula Sabatino

El esquema controla la circulación vehicular durante los fines de semana:

Holograma 2: no circula ningún sábado del mes.

Holograma 1: depende de la terminación de la placa:

Terminación impar → primer y tercer sábado

Terminación par → segundo y cuarto sábado

Quinto sábado: solo se restringen autos con holograma 2 y vehículos foráneos.

Antes de salir este sábado, revisa tu holograma y el número final de tu placa. Cumplir con el Hoy No Circula evita multas y ayuda a mejorar la calidad del aire en el Valle de México.

Planea tu día, cuida tu bolsillo y respira tranquilo.

