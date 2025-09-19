El sábado es el día perfecto para descansar, salir con la familia, ir al cine o juntarte con amigos. Pero antes de hacer planes para este 20 de septiembre, conviene revisar el calendario del Hoy No Circula Sabatino. Ignorar esta medida no solo puede arruinar tu día, también puede costarte una multa considerable.
El Hoy No Circula no es solo una regla más: su objetivo principal es reducir la contaminación en la Ciudad de México y el Estado de México, mejorando la calidad del aire que todos respiramos.
Desde el 1 de julio, la medida también aplica en Toluca y Santiago Tianguistenco, donde las restricciones son de lunes a sábado para autos con hologramas 1 y 2. Las multas en estas zonas se aplicarán hasta el 1 de enero de 2026.
Multas por incumplir la medida
No respetar el Hoy No Circula Sabatino puede costarte entre 20 y 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), es decir, entre 2,262 y 3,394 pesos en 2025.