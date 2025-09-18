La nieta de Alicia Matías, la “abuelita heroína”, es trasladada a Galveston

Con el apoyo de la Fundación Michou y Mau, Jazlyn continuará su tratamiento en uno de los mejores hospitales especializados para niños quemados.

El traslado se realizó cinco días después del siniestro, ocurrido en la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México. La explosión dejó hasta el momento 21 víctimas mortales, incluyendo a Alicia Matías, conocida como la “abuelita heroína”, quien falleció el pasado viernes. Tenía quemaduras en el 90% de su cuerpo.

Su nieta Jazlyn ya fue sometida a una operación este martes y su estado de salud es crítico estable, reportó la fundación.

“Durante la valoración integral se decidió qué áreas requerirán injertos. También se evaluó el estado de la vía aérea para determinar los pasos a seguir en relación a la intubación”, detalló en un comunicado.

La Fundación Michou y Mau, que apoya con la atención de alta especialidad para niños quemados, informó que seguirá al tanto de la evolución de Jazlyn. También reiteró su disposición para que otros menores que resultaron lesionados tras la explosión del 10 de septiembre puedan ser trasladados a Galveston, si sus condiciones de salud lo permiten.