Sheinbaum pide paciencia a ciudadanos por baches en la Ciudad de México

Durante el maratón de la Ciudad de México un supuesto bache causó polémica por causar la caída de los atletas en silla de ruedas Francisco Sanclemente y Gonzalo Valdovinos, sin embargo, la Secretaría de Obras capitalina aseguró que se trató de “una coladera de drenaje mal intervenida”.

🏃‍♀️🏃‍♂️ En la edición XLII del #MaratónDeLaCiudadDeMéxicoTelcel2025 más de 30 mil deportistas se dieron cita, de los cuales mil 300 viajaron de 30 países para participar. 👏



▶️ Al respecto, los titulares de @DeporteCDMX y @SOBSECDMX informan lo siguiente👇🏻: pic.twitter.com/Msj09r7pio — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) September 1, 2025

La presidenta insistió en que se requiere que pase la temporada de lluvia para que la fijación del asfalto sea la correcta.

“Hay que esperar a que pasen las lluvias. Claro que hay que tapar, hay que bachear para evitar accidentes, pero hay que esperar a que pasen las lluvias para que pueda tener pues mayor fijación el asfalto”, indicó.

Explicó que el gobierno federal incluso puede compartir maquinaria especial para la atención de baches en la Ciudad de México, entidad en la que la jefa de Gobierno, Clara Brugada, ya implementa un programa especial.