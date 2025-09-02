Sheinbaum pide paciencia a ciudadanos por baches en la Ciudad de México

Durante el maratón de la Ciudad de México un supuesto bache causó polémica por causar la caída de los atletas en silla de ruedas Francisco Sanclemente y Gonzalo Valdovinos, sin embargo, la Secretaría de Obras capitalina aseguró que se trató de “una coladera de drenaje mal intervenida”.
La presidenta insistió en que se requiere que pase la temporada de lluvia para que la fijación del asfalto sea la correcta.
“Hay que esperar a que pasen las lluvias. Claro que hay que tapar, hay que bachear para evitar accidentes, pero hay que esperar a que pasen las lluvias para que pueda tener pues mayor fijación el asfalto”, indicó.
Explicó que el gobierno federal incluso puede compartir maquinaria especial para la atención de baches en la Ciudad de México, entidad en la que la jefa de Gobierno, Clara Brugada, ya implementa un programa especial.