CDMX

Sheinbaum pide paciencia a ciudadanos por baches en la Ciudad de México

La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que hasta que termine la temporada de lluvias se puede iniciar con el reencarpetamiento e incluso comentó que pueden prestar maquinaria especial a la capital.
mar 02 septiembre 2025 11:37 AM
Baches CDMX
La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que se puede compartir con CDMX maquinaria para tapar baches.

La presidenta Claudia Sheinbaum pidió a los ciudadanos ser pacientes ante la presencia de baches y dijo que cuando la temporada de lluvias pueden ser tapados.

“Hay que ser un poquito pacientes para que en el momento que ya terminen las lluvias pues empiece el reencarpetamiento”, planteó este martes la mandataria federal en su conferencia de prensa.

Durante el maratón de la Ciudad de México un supuesto bache causó polémica por causar la caída de los atletas en silla de ruedas Francisco Sanclemente y Gonzalo Valdovinos, sin embargo, la Secretaría de Obras capitalina aseguró que se trató de “una coladera de drenaje mal intervenida”.

La presidenta insistió en que se requiere que pase la temporada de lluvia para que la fijación del asfalto sea la correcta.

“Hay que esperar a que pasen las lluvias. Claro que hay que tapar, hay que bachear para evitar accidentes, pero hay que esperar a que pasen las lluvias para que pueda tener pues mayor fijación el asfalto”, indicó.

Explicó que el gobierno federal incluso puede compartir maquinaria especial para la atención de baches en la Ciudad de México, entidad en la que la jefa de Gobierno, Clara Brugada, ya implementa un programa especial.

“Podemos compartir esta máquina que presentó Jesús Esteva el sábado, no la conocía, es muy interesante. Resulta que va rascando hasta abajo, hasta la base, porque la pavimentación requiere una base muy compactada y después viene pues ya todo el proceso del propio asfalto. Entonces sí se puede compartir con cualquier entidad y en particular con la jefe de gobierno”, agregó.

De acuerdo con la Secretaría de Obras, en 10 de las 16 alcaldías se concentra la mayor cantidad de baches. Se trata de Gustavo A. Madero, Xochimilco, Tláhuac, Azcapotzalco, Iztapalapa, Cuauhtémoc, Iztacalco, Magdalena Contreras, Tlalpan y Milpa Alta.

