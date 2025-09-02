MC pide investigar al alcalde de Benito Juárez por cierre de estadio

Torres señaló que el cierre realizado el sábado 30 de agosto se dio de forma precipitada, sin dar oportunidad al estadio o al Club América de defenderse. Además, sostuvo que es necesario investigar los señalamientos en contra del alcalde sobre la presunta solicitud de boletos, incluso para partidos del Mundial 2026.

"En medio de estas controversias empezaron a surgir otros señalamientos de solicitudes especiales que se hacen en estos partidos por parte de la alcaldía, tanto a los equipos como a los estadios, y creo que eso es muy relevante que lo investigue el órgano interno.

"Eso es, me parece, evidentemente un acto de corrupción si se llega a comprobar y además es una extorsión", apuntó el legislador de MC.

El alcalde Luis Mendoza argumentó que la razón para el cierre fue que personal del estadio decidió cerrar la calle Indiana, en la colonia Ciudad de los Deportes.

"Se tomó la determinación de que el partido entre los equipos del América y Pachuca se deberá llevar a cabo a puerta cerrada, debido a que el personal de seguridad del Club América se excedió en sus atribuciones al cerrar una vialidad cuando no le correspondía, poniendo en riesgo la seguridad de las familias en Benito Juárez", afirmó el alcalde en un video que publicó en redes sociales.

Mendoza rechazó que se trate de un acto de corrupción y advirtió que puede proceder legalmente ante lo que calificó como actos de difamación.

"Antes de cualquier interés particular y económico está el orden y la seguridad, mi trabajo es cuidar a los vecinos y eso lo haré siempre, por encima de los intereses de cualquier televisora o equipo de fútbol", sostuvo Mendoza.