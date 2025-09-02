Publicidad

CDMX

MC pide investigar al alcalde de Benito Juárez por cierre de estadio

El diputado Royfid Torres presentó una denuncia para que se investigue el actuar del alcalde Luis Mendoza por la decisión de suspender un partido en el Estadio Ciudad de los Deportes.
mar 02 septiembre 2025 02:00 PM
denuncia-contra-alcalde-benito-juarez.jpg
El diputado local Royfid Torres junto a la consejal de Benito Juárez, Maribel Ramírez, ambos de Movimiento Ciudadano, presentaron una denuncia ante el Órgano Interno de Control para que se investigue al alcalde Luis Mendoza (PAN) por el cierre del Estadio Ciudad de los Deportes el pasado 30 de agosto, de cara al partido América-Pachuca.

"Se debe de investigar la actuación del alcalde, si se dio en el marco de la legalidad, si fue debidamente fundada y motivada la actuación", afirmó tras presentar la denuncia en compañía de Maribel Ramírez, consejal por MC de Benito Juárez.

Torres señaló que el cierre realizado el sábado 30 de agosto se dio de forma precipitada, sin dar oportunidad al estadio o al Club América de defenderse. Además, sostuvo que es necesario investigar los señalamientos en contra del alcalde sobre la presunta solicitud de boletos, incluso para partidos del Mundial 2026.

"En medio de estas controversias empezaron a surgir otros señalamientos de solicitudes especiales que se hacen en estos partidos por parte de la alcaldía, tanto a los equipos como a los estadios, y creo que eso es muy relevante que lo investigue el órgano interno.

"Eso es, me parece, evidentemente un acto de corrupción si se llega a comprobar y además es una extorsión", apuntó el legislador de MC.

El alcalde Luis Mendoza argumentó que la razón para el cierre fue que personal del estadio decidió cerrar la calle Indiana, en la colonia Ciudad de los Deportes.

"Se tomó la determinación de que el partido entre los equipos del América y Pachuca se deberá llevar a cabo a puerta cerrada, debido a que el personal de seguridad del Club América se excedió en sus atribuciones al cerrar una vialidad cuando no le correspondía, poniendo en riesgo la seguridad de las familias en Benito Juárez", afirmó el alcalde en un video que publicó en redes sociales.

Mendoza rechazó que se trate de un acto de corrupción y advirtió que puede proceder legalmente ante lo que calificó como actos de difamación.

"Antes de cualquier interés particular y económico está el orden y la seguridad, mi trabajo es cuidar a los vecinos y eso lo haré siempre, por encima de los intereses de cualquier televisora o equipo de fútbol", sostuvo Mendoza.

David Faitelson, periodista deportivo, es una de las personas que cuestionó el actuar del alcalde Luis Mendoza e incluso lo acusó de exigir retribuciones como boletos y palcos al Club América.

"El señor Luis Mendoza es un populista y arribista que aparece cuando quiere… Ya pronto saldrán a la luz los documentos donde exige palcos, boletos y otras 'cositas' al club", publicó el periodista en su cuenta de X.

Este martes 2 de septiembre se prevé la realización de una mesa de trabajo entre autoridades de la alcaldía Benito Juárez y representantes del Club América.

"En tanto el Club América no demuestre que su personal o la empresa que presta los servicios de seguridad están debidamente capacitados y acreditados, no se podrán realizar eventos a puerta abierta", indicó el gobierno de la alcaldía Benito Juárez en un comunicado.

Mientras tanto, se realiza el reembolso de los boletos para los aficionados que no pudieron entrar al encuentro América-Pachuca el sábado.

