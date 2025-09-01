Hoy No Circula Lunes 1 de septiembre de 2025: estos autos descansan CDMX y Edomex

¿Qué autos no circulan este lunes?

De acuerdo con el calendario oficial de Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) de la CDMX, las restricciones de circulación aplican para los vehículos que tengan:

Holograma 1 y 2;

Engomado amarillo;

Terminación de placas 5 y 6

Los que cuentan con el holograma 0 o 00 están exentos de restricciones, así como:

- Taxistas.

- Motocicletas.

- Transporte público.

- Transporte de carga.

- Vehículos conducidos por trabajadores de la salud (con tarjetón autorizado).

¿Dónde aplica el Hoy No Circula?

El programa aplica de la 05:00 a las 22:00 horas para las 16 alcaldías de la CDMX, así como los siguientes municipios del Estado de México:

Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM)

Atizapán de Zaragoza

Coacalco

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chimalhuacán

Chicoloapan

Ecatepec

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla

Tultitlán

Valle de Chalco

Zona Metropolitana del Valle de Toluca (ZMVT)

Almoloya de Juárez

Calimaya

Chapultepec

Lerma

Metepec

Mexicaltzingo

Ocoyoacac

Otzolotepec

Rayón

San Antonio la Isla

San Mateo Atenco

Temoaya

Tenganfo del Valle de Toluca

Xonacatlán

Zinacantepec

Zona Metropolitana de Santiago Tianguistenco (ZMST)

Almoloya del Río

Atizapán

Capulhuac

Texcalyacac

Tianguistenco

Xalatlaco

En el caso de la ZMVT y ZMST, están regulados por la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del Estado de México, y no aplicará multas hasta el 1 de enero de 2026, ya que está en fase de socialización.

(@AmbienteEdomex)

Multa por no cumplir el Hoy No Circula

La multa por circular en la CDMX y la ZMVM cuando está prohibido va de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA). es decir, entre 2,262.8 a 3,394.2 pesos en 2025.

Un elemento de la Secretaría de Seguridad del Estado de México puede emitir la multa, así como policías municipales según su jurisdicción. En la CDMX, los agentes de tránsito son quienes realizan estas sanciones.

Cómo verificar que días no circula un auto

Sedema tiene una herramienta para consultar los días en que el auto no circula en los próximos seis meses.

1. Accede a https://hoynocircula.cdmx.gob.mx/

2. Selecciona el holograma de tu vehículo y el último dígito de la placa en las casillas

3. Oprime ‘Consultar’.

La Sedema establecerá qué días tendrás restricciones de circulación. También puedes recibir la información por mensaje SMS a través de la Llave CDMX o con el número de celular.