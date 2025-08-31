Alcaldesa de Cuauhtémoc encabeza marcha opositora en la CDMX

"Les ganó la ambición, les ganó el desprecio por la gente y condenaron a millones a la pobreza, al miedo y al silencio. ¡Eso, eso no lo vamos a permitir en este país!", afirmó Rojo de la Vega en su discurso al inicio de la movilización en la Diana Cazadora sobre Paseo de la Reforma, en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México.

A su vez las y los asistentes llevaron pancartas en contra de Morena a la movilización llamada por la propia alcaldesa como La Resistencia.

"Ya basta de una dictadura disfrazada de democracia. ¡Fuera Morena!" y "México ya no confía en tu gobierno. ¡Revocación de mandato!", se leyó en algunas de las pancartas.

"Ya no podemos quedarnos callados, hoy somos un punto de encuentro, un espacio donde ciudadanas y ciudadanos dejamos de ser espectadores, nos vamos a convertir en protagonistas de nuestra propia historia.

"Aquí estamos las madres que luchan, aquí estamos los jóvenes que sueñan, los trabajadores que resisten. (...) Hoy venimos a vernos a los ojos y reconocernos como lo que somos. Necesitamos entender", agregó Rojo de la Vega.

A la marcha acudieron la diputada federal, Margarita Zavala del PAN; la ex candidata presidencial de PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez y la madre buscadora Ceci Flores de Sonora.

El contingente avanzó por calles de las colonias Juárez y Roma Norte hasta llegar al Parque México, donde en el Foro Lindbergh se realizó un nuevo mitin.