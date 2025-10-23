Publicidad

CDMX

Fórmula 1 dejará a CDMX una derrama económica por 20 mil mdp, destaca Brugada

Clara Brugada aseguró que la Ciudad de México es la capital de lo eventos deportivos de talla mundial.
jue 23 octubre 2025 06:04 PM
Horarios Metro CDMX Gran Premio de México
Miles asistirán al Gran Premio de México este fin de semana. (Foto: Cuartoscuro )

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, aseguró que el Gran Premio de México de Fórmula 1 dejará una derrama económica estimada en 20,000 millones de pesos y que en la carrera de este 2025 se romperán récords de asistencia, turismo y generación de empleo para la capital .

Al inaugurar el Pabellón Ciudad de México en el Autódromo Hermanos Rodríguez como parte de la promoción de la capital a los visitantes nacionales y extranjeros que acudan a la Fórmula 1, Brugada destacó que, a unas horas que comience la fase de pruebas, la eliminatoria y la carrera oficial de este fin de semana, ya se tiene registrada una ocupación hotelera del 90% en la capital.

Dijo que a ello se agrega la creación de 9,000 empleos directos e indirectos debido a la participación de cientos de proveedores y empresas vinculadas con la organización del evento.

“Va a dejar beneficios a la Ciudad de México. Beneficiando a muchas áreas turísticas, hoteles, restaurantes, pero también empleo”, afirmó.

La jefa de gobierno celebró el regreso del piloto mexicano Sergio “Checo” Pérez a la Fórmula 1 -en la escudería Cadillac- para la temporada 2026.

Proyectar a la CDMX al mundo

La jefa de Gobierno afirmó que los espectáculos deportivos de talla mundial, como la Fórmula 1, son una plataforma para proyectar a la Ciudad de México como un destino turístico, de negocios y de eventos masivos.

Brugada destacó que la capital es sede de la Fórmula 1 en México gracias a su infraestructura, conectividad, servicios, condiciones de seguridad y las facilidades que ofrece el gobierno local para fomentar la realización de este tipo de eventos.

“Puedo decir que la ciudad es campeona de la organización y garantía que los eventos internacionales se llevan a cabo bien y que los organizadores y visitantes también se van contentos porque hay una buena relación con el gobierno y con todas las áreas para que todo salga bien”, afirmó.

En cuanto al Pabellón Ciudad de México, instalado con motivo del Gran Premio, Brugada dijo que estará dedicado a los 700 años de la fundación de México-Tenochtitlan, el Mundial de Futbol 2026 y el Día de Muertos para promocionar a la capital como destino turístico.

El dispositivo de seguridad para el evento, que se desarrollará del 24 al 26 de octubre en el Autódromo Hermanos Rodríguez, contempla la participación de 3 mil 900 policías y casi 500 vehículos oficiales encargados de tareas de vigilancia, vialidad y prevención.

La jefa de Gobierno pidió a los asistentes denunciar cualquier irregularidad cometida por elementos policiales.

