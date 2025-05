La CDMX acelera 'Bachetón' ante llegada de las lluvias... pero admite rezago

El funcionario agregó que este rezago dará como resultado que algunas zonas de la Ciudad de México no cumplan con la meta de concluir la reparación de baches para el inicio de la temporada de lluvias, así como una baja percepción ciudadana sobre el avance del programa capitalino.

“Si nosotros concluimos la red primaria, la percepción de la gente seguirá siendo: '¡cómo que ya terminaron el bachetón, si todavía hay muchos baches!' pero eso está en las alcaldías", aclaró.

El ritmo del programa Bachetón en la Ciudad de México contrasta con los avances reportados a nivel federal. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informó que, hasta mediados de abril, lleva un 99% de avance en su meta de rehabilitación de 44,000 kilómetros de carreteras federales.

Bachetón en CDMX

El 16 de octubre de 2024, la jefa de Gobierno capitalina, Clara Brugada, dio el banderazo de salida al programa “Bachetón”, con el objetivo de reparar 42,000 baches en 56 colonias de las 16 alcaldías, así como 15,000 baches adicionales en 169 vialidades primarias y vías de acceso controlado.

El plan original contemplaba un plazo de cinco meses, con fecha límite en abril de 2025, antes del inicio de la temporada de lluvias.

Sin embargo, ante la magnitud del problema, el gobierno capitalino lanzó en marzo un “mega Bachetón”, con una nueva meta: atender 186,432 baches en 217 avenidas principales en un periodo de 120 días.

En este contexto, el titular de la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) detalló que hasta el 30 de abril se habían reparado más de 85,000 baches, lo que representa un avance del 46%.

Aunque admitió que no se logrará concluir con los trabajos antes de que inicien las lluvias, aseguró que esto no representa un obstáculo logístico para el programa.

“Sabíamos desde un principio que nos iban a llegar las aguas, pero no significa que por la temporada de lluvias no vamos a continuar. Si me llueve en la mañana o me llueve en la noche, yo puedo seguir bacheando”, afirmó.