Disputa por Utopía en Álvaro Obregón: vecinos quieren frenar proyecto estrella de Brugada

La instalación de una Utopía en el Parque Japón, en la alcaldía Álvaro Obregón, desató una disputa entre vecinos que están a favor y en contra del proyecto, y autoridades del gobierno de la Ciudad de México.

De acuerdo con algunos vecinos, la inversión de un mejor espacio público no solo beneficia a los habitantes de las colonias aledañas al parque, sino a toda la demarcación; mientras que otros señalan que no es que se opongan a la construcción de Utopías –el proyecto estrella de Clara Brugada– pero piden que se hagan en colonias que necesiten espacios destinados a actividades recreativas y deportivas y no en los ya existentes, como el Parque Japón.