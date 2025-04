El Hoy No Circula se queda corto: frena al 4% de autos; analizan nuevas medidas

Búsqueda de nuevas alternativas

En las conversaciones entre autoridades federales, de la Ciudad de México y del Estado de México, se ha planteado la posibilidad de sugerir al sector público y privado la implementación de horarios de ingreso escalonado a los centros de trabajo durante la temporada de calor, con el objetivo de reducir la congestión en horas pico.

Asimismo, se puso sobre la mesa la recomendación —sin carácter obligatorio— de ampliar los días de trabajo remoto en aquellas actividades que puedan realizarse a distancia.

“Una persona que trabaja en casa no necesitará transporte y al no necesitar transporte no saturará el transporte publico o no utilizara su auto y eso nos generará menos contaminantes a la atmósfera”, apuntó Pérez Zaguilán.

También resaltó que parte de las conversaciones entre autoridades federales, del Estado de México, Hidalgo y Morelos, está el reforzamiento del programa de verificación vehicular ya que el 70% de las emisiones al ambiente provienen de los vehículos automotores tanto particulares, como del servicio público y de carga.

Por su parte, la activista Areli Carreón consideró que que los gobiernos federal y estatales deben dejar de promover medidas populares como las licencias permanentes, incentivos fiscales en tenencia o incluso dejar de lado la construcción de segundos pisos.