Continúa la contingencia ambiental hoy, 2 de abril 2025, en CDMX y Edomex

La CAMe anunció que la contingencia ambiental de este 2 de abril 2025 sigue, pues la calidad del aire en el Valle de México no ha mejorado. Estos son los carros que no circulan hoy.

(Henry Romero/Reuters)