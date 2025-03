¿De cuánto es la multa por circular en contingencia ambiental en 2025?

Hoy No Circula jueves 27 de febrero 2025

La Comisión Ambiental de la Megalópolis informa que continúa la Fase I de contingencia ambiental atmosférica por ozono en la ZMVM y sus medidas, con el fin de proteger la salud de la población y prevenir la exposición a niveles altos de ozono.

Este jueves 27 de febrero, deberán suspender su circulación estos carros, en horario de las 5:00 a las 22:00 horas:

1. Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2.

2. Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 1, cuyo último dígito numérico sea 1, 2, 4, 6, 8 y 0.

3. Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 00 y 0, engomado verde, terminación de placa 1 y 2.

4. Las unidades que no porten holograma de verificación, como los vehículos antiguos, de demostración o traslado, nuevos, los que tienen pase turístico, placas foráneas o con placas formadas por letras, les aplica la misma restricción que a los vehículos que portan holograma 2.

5. Restricción a la circulación del 50% de las unidades de reparto de gas L.P. a tanques estacionarios, que no cuenten con válvula de desconexión seca, cuya terminación de matrícula sea PAR.

6. Los vehículos de carga local o federal, dejan de circular entre las 6:00 y las 10:00 horas, con excepción de aquellos que se encuentren en el Programa de Autorregulación de la CDMX o del EDOMEX.

7. Los taxis con holograma de verificación “00”, “0”, “1” o “2” que deban dejar de circular de acuerdo a las disposiciones indicadas en los incisos 1), 2), y 3), les aplicará la restricción a la circulación de las 10:00 a las 22:00 horas.

¿Qué pasa con los foráneos?

Si atendemos la generalidad de placas foráneas, es decir, de todos los estados que no son la Ciudad de México, estas placas no pueden circular pues no tienen verificación. Las disposiciones de la CAMe son las siguientes:

No pueden circular las unidades que no porten holograma de verificación, como los vehículos antiguos,de demostración o traslado, nuevos, los que tienen pase turístico, placas foráneas o con placas formadas por letras, les aplica la misma restricción que a los vehículos que portan holograma 2.

Todos los vehículos automotores de servicio particular con placas de circulación del extranjero o de otras entidades federativas que no porten el holograma de verificación “00”, “0” o Exento, serán considerados como holograma de verificación 2.

Vehículos con oficio de ampliación de periodo de para cumplir con el Programa de Verificación Vehicular Obligatoria, se consideran como holograma “2” por lo que deben acatar las restricciones, salvo que se encuentre en el último día de vigencia de su oficio.

Lee más: Las claves de las restricciones para placas foráneas en la contingencia

¿Puedo circular con placas de Morelos?

Para las entidades con verificación obligatoria como Morelos o Querétaro, aplica el mismo caso que para las placas de la Ciudad de México; sólo pueden circular los autos con hologramas 0 y 00 pero que la terminación de la placa no sea 1 y 2; es decir, también pueden circular las que terminen en letra.

De acuerdo con el la Comisión Ambiental de la Megalópolis, la contingencia Fase 1 aplica para la Zona Metropolitana y el Valle de México, que se conforma por todo el territorio de la Ciudad de México, 59 municipios del Estado de México y un municipio en Hidalgo. El listado de todas las entidades contempladas en este espacio geográfico es el siguiente:

Azcapotzalco

Coyoacán

Cuajimalpa de Morelos

Gustavo A. Madero

Iztacalco, Iztapalapa

La Magdalena Contreras

Milpa Alta

Álvaro Obregón

Tláhuac

Tlalpan

Xochimilco

Benito Juárez

Cuauhtémoc

Miguel Hidalgo

Venustiano Carranza

Tizayuca (Hidalgo)

Acolman

Amecameca

Apaxco

Atenco

Atizapán de Zaragoza

Atlautla

Axapusco

Ayapango

Coacalco de Berriozábal

Cocotitlán

Coyotepec

Cuautitlán

Chalco

Chiautla

Chicoloapan

Chiconcuac

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Ecatzingo

Huehuetoca

Hueypoxtla

Huixquilucan

Isidro Fabela

Ixtapaluca

Jaltenco

Jilotzingo

Juchitepec

Melchor Ocampo

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nextlalpan

Nicolás Romero

Nopaltepec

Otumba

Ozumba

Papalotla

La Paz

San Martín de las Pirámides

Tecámac

Temamatla

Temascalapa

Tenango del Aire

Teoloyucan

Teotihuacán

Tepetlaoxtoc

Tepetlixpa

Tepotzotlán

Tequixquiac

Texcoco

Tezoyuca

Tlalmanalco

Tlalnepantla de Baz

Tultepec

Tultitlán

Villa del Carbón

Zumpango

Cuautitlán Izcalli

Valle de Chalco Solidaridad

Tonanitla

Bajo la misma norma se rigen los estados que forman parte de la Megalópolis que circulan en la ZMVM. Estos son:

Hidalgo

Puebla

Morelos

Querétaro

Tlaxcala

En el caso de otros vehículos con placas foráneas o con placas formadas por letras, les aplica la restricción de la contingencia ambiental cuando portan holograma “2”.