Policía de CDMX manda al corralón 639 vehículos por usar portaplacas

A principios de febrero, Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) inició operativos en la Ciudad de México para verificar que los conductores respeten la normativa sobre placas vehiculares, como lo especifica el Artículo 45, Fracción I, inciso B, del Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México.

“Operativos son contra obstrucción de placas”

En entrevista por Radio Fórmula, el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, aclaró que el operativo implementado por personal de tránsito no es contra los portaplacas, sino contra cualquier elemento que impida o dificulte la visualización correcta de las matrículas vehiculares tanto a simple vista como por los radares y cámaras de seguridad.

El funcionario afirmó que para evadir sanciones, algunos conductores colocan elementos no permitidos o no contemplados en el reglamento de tránsito, lo que impide que algunos vehículos que cometen infracciones o están involucrados en un delito, no piedad ser rastreados.

“¿Qué hemos visto? gente que le pone Masking Tape, antireflejante, que pintan los números o modifican los números o bien que con motivo de algún portaplacas de un equipo de fútbol tapan los dígitos de la placa”, apuntó.

Vázquez Camacho resaltó que un gran porcentaje de personas que cuentan con placas de la Ciudad de México cumplen a cabalidad con los lineamientos y que el sector que coloca elementos no permitidos, está plenamente identificado.