¿Cuándo hay simulacro?

La Plataforma de Alertamiento y Gestión Integral de Riesgos de México informó en sus redes sociales que el próximo 29 de abril tendrá lugar el primer simulacro nacional a las 11.30 horas tiempo de la CDMX, por lo que se activará la alerta sísmica.

¿Qué debo hacer durante el simulacro?

Una vez que suene la alerta, las personas deberán evacuar los lugares donde se encuentren y seguir los protocolos de oficinas y centros de trabajo para resguardarse.

¿Cómo reportar si no suena un altavoz de la Alerta Sísmica?

Para reportar una falla es necesario contar con el ID del poste y su ubicación con calle, esquina más cercana y colonia. Se puede hacer por los siguientes canales:

-Llamando al 911

-A través de Locatel al 56581111 o al *0311

-Por las redes oficiales del C5: Twitter y Facebook

-Por internet a través del sitio del Sistema Unificado de Atención Ciudadana (SUAC): Ingresa a https://311locatel.cdmx.gob.mx/ y en el recuadro donde dice "¿Necesitas un servicio público? Realiza tu solicitud aquí" escribe una breve descripción que inicie por mencionar la falla y posteriormente los datos del poste.

Recuerda que no todos los postes emiten alerta sísmica, si uno del tipo Mi C911e no suena, es normal, pues éstos no tienen esa finalidad.