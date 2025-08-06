Habrá nueva tarjeta de Mi beca para empezar 2025: ¿quiénes deben cambiarla y cuándo?

¿Cuándo entregan las nuevas tarjetas para el apoyo de uniformes y útiles escolares?

El Fideicomiso de Bienestar Educativo (Fibien) realizará el reetarjetamiento del miércoles 13 al sábado 16 de agosto de 2025. Las personas beneficiarias recibirán una Carta Invitación, entregada por personal de Participación Ciudadana de la CDMX, o vía digital a través de un mensaje SMS al número registrado.

En ella se conocerán los detalles de la entrega, como fecha, hora y lugar.

Las y los tutores de los estudiantes beneficiarios de secundaria deberán acudir de manera presencial a recoger la nueva tarjeta para recibir el apoyo para útiles y uniformes escolares, ya que sólo se pagará por esta vía.

Estudiantes que se encuentren en estas situaciones aplican para el programa:

De 6° de primaria a 1° de secundaria

De 1° a 2° de secundaria

De 2° a 3° de secundaria

La nueva tarjeta va a sustituir a la anterior para recibir el programa anual y funcionará igual como vale electrónico. También se puede vincular a la aplicación Obtén Más.

Ten en cuenta que la tarjeta se entregará a quienes se registraron en Mi beca para empezar en el ciclo escolar 2024-2025, antes del 30 de junio. Si no estás registrado, debes estar al pendiente de la nueva convocatoria que saldrá a inicios del próximo ciclo escolar.

Requisitos

Para recoger el plástico, los tutores deben llevar los siguientes documentos:

1. Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, cartilla, cédula profesional, credencial del Inapam o carta de identidad).

2. Carta de invitación.

¿Qué pasa si no recibí la carta invitación?

Para estos casos, el Fibien pone como alternativa llevar los siguientes documentos:

1. Comprobante de registro al programa “Bienestar para Niñas y Niños, Mi Beca para Empezar”, en el ciclo escolar 2024-2025.

El documento se podrá descargar desde la Llave CDMX Expediente.

2. Copia de identificación oficial con fotografía.

3. Clave Única de Registro de Población (CURP) del estudiante beneficiario.

¿Qué pasa si el tutor no puede recoger la tarjeta?

Si la o el tutor registrado no puede acudir a la entrega de tarjetas, podrá realizarlo otra persona mediante una Carta Poder, la cual deberá ser firmada por el titular. Además de los documentos solicitados, se deberá llevar la identificación de las dos personas para comprobar la veracidad.

¿Dónde recibirán el apoyo los beneficiarios de preescolar y primaria?

El Fibien garantiza la entrega del programa para personas de nivel preescolar y primaria a través de la aplicación Obtén Más, misma donde se realizan los depósitos mensuales.

¿De cuánto es el apoyo para los útiles y uniformes para 2025?

Las personas beneficiarias al programa recibirán los siguientes según el nivel escolar al que se encuentra la o el estudiante:

1° y 2° de preescolar - 970 pesos

3° de preescolar y de 1° a 5° de primaria - 1,100 pesos

6° de primaria y 1° y 2° de secundaria y secundaria CAM - 1,180 pesos

Secundaria para adultos y CAM laboral - 1,150

El pago se realizará a mediados de agosto de 2025.

SEP publica lista de útiles escolares

La Secretaría de Educación Pública (SEP) publicó recientemente la lista sugerida de útiles escolares mínimos básicos para educación básica.

Para estudiantes de secundaria, el tipo de cuaderno será determinado por cada docente y se requerirá mínimo de lápiz, bicolor, bolígrafo, marcatextos, sacapuntas, goma para borrar, tijeras y lápiz adhesivo, una caja de lápices de colores, un juego de geometría.

Puedes consultar la lista completa aquí.