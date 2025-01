Cancelan citas de CBP One para migrantes en espera de entrar a EU

“Los no ciudadanos indocumentados ya no pueden usar la solicitud CBP One para enviar información biográfica o programar citas en los ocho puertos de entrada a lo largo de la frontera suroeste, Las citas existentes programadas a través de la aplicación CBP One ya no son válidas”, informó el gobierno de Estados Unidos a los solicitantes vía correo electrónico. El anunció oficial también se muestra en la página de internet del CBP One .

Aviso de cancelación de citas del CBP One. (Imagen: Captura de pantalla)

Los servicios del CBP One se encuentran suspendidos hasta nuevo aviso. Esto afecta no solo a personas que recién comenzaban su trámite, pues las citas eran asignadas incluso varios meses después de ser solicitadas, lo que alargaba la espera de los migrantes.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, instó esta mañana desde su conferencia de prensa en Palacio Nacional a que se mantuviera la opción del CBP One.

Trump anunció durante su discurso de investidura como el nuevo presidente de Estados Unidos que se retomará la estrategia ‘Quédate en México’.

“Todas las entradas ilegales van a parar de inmediato y comenzaremos el proceso de devolver a millones de (inmigrantes) ilegales a los lugares de donde vinieron. Vamos a restablecer mi política de Quédate en México", sostuvo.

¿Qué es la CBP One en Estados Unidos?

CBP One es una aplicación de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos, disponible para teléfonos con sistemas Android e iOs. Permitía realizar diversos trámites: verificar tiempos de espera en la frontera; solicitar una entrada provisional I-94; pedir una Inspección de Agricultura o Productos Biológicos o presentar un manifiesto de viajeros para operadores de autobuses.

Lanzada en enero de 2023, se convirtió en una herramienta esencial para migrantes pues les permitía que iniciar sus trámites para ingresar de forma legal a Estados Unidos, al obtener una cita en uno de los ocho puertos de entrada en la frontera entre México y el país del norte: Brownsville, Eagle Pass, Hidalgo, Laredo, El Paso, Nogales, Calexico y San Ysidro.

En la cita se revisaba cada caso de manera particular y podían solicitar asilo a través de un permiso humanitario, para poder ingresar a Estados Unidos y después continuar su proceso migratorio e incluso obtener un permiso de trabajo.

Para obtener una cita era necesario que la persona se encontrara en el norte o centro de México, no obstante en agosto de 2024 se habilitó también para migrantes en Tabasco y Chiapas.