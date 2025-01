Boletas, casillas, conteo: los retos de CDMX para la elección de jueces locales

Perfiles políticos sobre técnicos

Paulina Creuheras, subdirectora de Riesgo Político en Integralia, ve el riesgo no sólo de una baja participación en la elección, sino de mayor impunidad ante la elección de perfiles que desconocen la materia jurídica de los cargos.

“No descartamos la posibilidad de que, ante estos nuevos tribunales y juzgados que no conocen del tema, la gente prefiera no acudir ante ellos y dirimir sus conflictos de otra manera. También esto puede generar impunidad si no hay instancias que sancionen y que resuelvan conflictos va a ser un poco la ley de la selva", expresa.

Para la especialista de Integralia, tanto la Ciudad de México como las otras 14 entidades que tendrán elecciones locales para definir a su Poder Judicial, apresuraron el proceso por razones políticas.

“Es uno de los factores que aceleró que se aprobaran las reformas en estas entidades federativas, porque los actuales partidos en el poder quieren tener incidencia en la elección de personas juzgadoras y están aprovechando ahora su popularidad y su aprobación para hacerlo", sostiene.

Lo único que busca es que sean perfiles más cercanos al Gobierno y menos técnicos”. Paulina Creuheras, subdirectora de Riesgo Político en Integralia.

El próximo 28 de febrero se darán a conocer los nombres de las y los candidatos que competirán por integrar el Poder Judicial de la CDMX.