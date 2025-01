Bertha Alcalde Luján asume como fiscal de la CDMX; promete combatir impunidad

Una vacante polémica

El 8 de enero de 2024, el Congreso de la Ciudad de México negó la ratificación de Ernestina Godoy como fiscal capitalina por un nuevo periodo de cuatro años. Tras esta decisión, el 10 de enero de 2024, Ulises Lara, exvocero de la fiscalía, asumió el cargo de encargado de despacho, a pesar de señalamientos de políticos del PAN, PRI y PRD que lo acusaron de favorecer políticamente al partido Morena.

A finales de 2024, el Consejo Judicial Ciudadano emitió una convocatoria para reiniciar el proceso de selección de la nueva persona titular de la Fiscalía local. Entre las candidatas destacó Bertha María Alcalde Luján, cuya postulación generó inconformidad entre diputados de oposición debido a sus vínculos familiares con el partido en el poder. Durante las entrevistas de los aspirantes, Alcalde Luján respondió a estas críticas directamente.

"Cierto, tengo relaciones familiares, mi hermana, mi madre, que tienen un vínculo clarísimo con el partido en el poder hoy en día, pero me parece que eso, per se, el hecho de yo tener lazos familiares con personas en el partido no me descalifica como candidata”, dijo ante miembros del Consejo Judicial Ciudadano en noviembre de 2024.

Pese a la controversia, la postulación de Bertha Alcalde Luján pasó con mayoría de votos a su favor tanto en el Consejo Judicial Ciudadano, como en la comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso capitalino, donde obtuvo casi el 100% de calificaciones por parte de diputado de Morena y partidos Aliados.

El 23 de diciembre, el proyecto fue aprobado por mayoría de votos ante el pleno del Congreso de la Ciudad de México.