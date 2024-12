Crónica: La 'hazaña' de viajar en la Línea 3 del Metro en horas pico

La “hora pico” vespertina

Pasadas las 19:00 horas del 3 de diciembre, un hombre, aparentemente bajo los efectos de alguna droga, desciende a la zona de vías de la estación Hidalgo.

Ante este hecho, las autoridades deciden cortar la corriente eléctrica para evitar un accidente, mientras elementos de la Policía capitalina intentan persuadir al hombre para que abandone el lugar.

En el andén, la mayoría de usuarios observa con molestia el caminar del sujeto por las vías, conscientes de que su viaje se retrasará aún más y, como era de esperarse, los pasillos rumbo a Indios Verdes ya se abarrotaron en cuestión de minutos.

Fabián y su esposa, junto con su pequeña hija, son parte de la multitud que intenta regresar a Indios Verdes después de un día de compras en el Centro Histórico.

“Agarra bien a la niña. Si no entro, nos vemos donde ya sabes”, le dice Fabián. El protocolo familiar se activa cuando llega el primer tres después el incidente en la estación Hidalgo.

Padres deciden cargar su hija para ingresar a un vagón del Metro en la estación Hidalgo (David Santiago)

Existe un "código no escrito de solidaridad" entre los usuarios y, pese a la saturación de pasajeros, hubo espacio para que entrara la familia y la menor viajara lo menos incómoda.

En el vagón exclusivo de mujeres algunas jóvenes ceden sus asientos a madres con niños en brazos. Pasajeras maniobran como piezas de Tetris para abrir paso a una vendedora ambulante.

Su mercancía: pasadores para el cabello, ligas multicolores y bálsamos labiales de diversos sabores que interesan a varias compradoras que levantan la mano y gritan el sabor del labial de a “10 pesos”, que no tardan el oler al recibirlo.

¿Viene una renovación para la Línea 3?

Mientras usuarios de la Línea 3 sufren retrasos a diario por trenes descompuestos e incidentes diversos, el gobierno de la Ciudad de México anticipa una renovación total de la ruta, como ya lo hace con La línea 1.

“Seguiremos invirtiendo en el corazón de la movilidad de la ciudad, que es nuestro Metro. Vamos a ir transformando y renovando línea por línea: finalizaremos la ampliación de la Línea 12 del Metro, renovaremos la Línea 3 y la Línea A del Metro y daremos mantenimiento permanente al resto de las líneas”, afirmó Brugada tras su toma de protesta, el pasado 5 de octubre.

No obstante, no hay un plan, ni monto de inversión ni fecha para llevarlo a cabo, así que el calvario de viajar a horas "pico" en esta Línea del metro no parece que tendrá una solución pronto.

El renovarla implica una inversión fuerte: de acuerdo con datos oficiales la Línea 1 del Metro tiene una inversión total de 37,000 millones de pesos, pagadera a 18 años. Las obras que iniciaron en 2022 obligaron a cerrar la operación de la línea por tramos y todavía no se abre de manera completa.

El caso no es exclusivo de México

Los sistemas de metro en distintas partes del mundo enfrentan desafíos operativos que afectan tanto a los usuarios como a la viabilidad del servicio. En Nueva York, un reporte del contralor Brad Lander reveló que entre 2012 y 2017 los retrasos se triplicaron, con una caída en la velocidad de los trenes a niveles de los años 50.

Además, la Autoridad de Transporte Metropolitano (MTA) fue señalada por reportar datos inexactos sobre las causas de los retrasos, atribuyéndolos a "sobrecarga". Estas prácticas no solo distorsionaron la percepción pública, sino que también dificultaron la identificación de problemas estructurales en el servicio​.

En Buenos Aires, la línea B del Subte, la más transitada, sufre de material rodante obsoleto, con trenes que tienen más de 65 años de antigüedad y problemas frecuentes de evacuación por fallas eléctricas. A pesar de una licitación en curso para adquirir nuevos vagones, no hay una fecha clara de implementación.

Otros factores, como escaleras y ascensores fuera de servicio, agravan las dificultades para los pasajeros. Estos problemas se suman a los retrasos generalizados y una experiencia de viaje cada vez más deteriorada.

Las soluciones son conocidas: no solo pasan por renovar el material rodante, sino también por implementar sistemas de monitoreo efectivos y acciones de mantenimiento preventivo, es decir, se necesita invertir en el sistema.