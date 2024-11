Economía va por edificio de 'piratería' en CDMX, solicita extinción de dominio

'Ya parece que Trump me dijo: estoy preocupado por la plaza de Izazaga'.- Ebrard

A pregunta expresa, Ebrard rechazó que este operativo, y otras acciones federales, obedezcan a las "presiones" del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer aranceles a México.

"Por la pregunta que me dices si tiene que ver con Trump, (...) ya parece que Trump me va decir: 'estoy muy preocupado con la plaza china en la CDMX en Izazaga', no, no me dijo eso", expresó.

Un día después de la llamada entre el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, y la mandataria de México, Claudia Sheinbaum, el Gobierno federal dio ayer golpes estratégicos en materia de seguridad, piratería y migración.