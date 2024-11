La nueva licencia permanente en la CDMX no aplica a motociclistas

¿Que contempla la ley?

De acuerdo con el antiguo reglamento de tránsito y el código fiscal, entre el 30 de diciembre de 2003 y el 31 de diciembre de 2007, la licencia de conducir Tipo A permanente era válida para para la conducción de motocicletas, bicimotos, triciclos automotores, tetramotos, motonetas y automóviles, clasificados como transporte particular que no exceda 12 plazas y de carga cuyo peso máximo autorizado no exceda las 3.5 toneladas.

El pasado 15 de noviembre de 2024 fue publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el decreto por el que se adicionan y reforman diversas disposiciones del Reglamento de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México en materia de licencias para conducir, por el cual se establece que la Tipo A, con vigencia de tres años o permanente, es válida para conducir automóviles clasificados como transporte particular, que no excedan las 12 plazas y que la carga no sea mayor a las 3.5 tonelada.

¿Qué licencia deben usar los motociclistas?

Las normas de tránsito vigentes señalan que para la conducción exclusiva de motocicletas los usuarios deberán portar una licencia tipo A1 , con costo de 525 pesos y vigencia de tres años.

La licencia tipo A2 , que es para la conducción de autos y motocicletas, tiene un costo de 1,049 pesos y una vigencia de tres años.

La licencia permanente emitida a partir del 16 de noviembre de 2024 tiene un costo de 1,500 pesos y su expedición culminará hasta diciembre de 2025.