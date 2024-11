La Agenda Metropolitana está cada vez más cerca de concretarse, según analistas

Aprovechar el momento político

Joselyne Ramirez, especialista en urbanismo, afirmó que los gobiernos de los estados del centro del país y el federal, así como distintos municipios, son gobernados en su mayoría por la misma fuerza política.

Dijo que la situación puede contribuir en avanzar en la creación de la ley general de la Zona Metropolitana del Valle de México, entre otros mecanismos legislativos que también pueden dejar en claro las responsabilidades y obligaciones de la administración de la agenda pública urbana.

“Hay que aprovechar que hay una situación que podría permitir que las diferentes fuerzas políticas estén a favor y no olvidar a los municipios”, apuntó.

Vicente Torres, investigador de la UNAM, resaltó que por primera vez en varias décadas existe una “alineación” política que puede favorecer a que la metrópolis tenga una agenda propia en beneficio de sus habitantes.

“El reto es encontrar un discurso común, porque el agua, los servicios y las necesidades son las mismas en todos los municipios o alcaldías", indicó.

Agregó que la iniciativa privada también puede desempeñar un papel importante en la agenda metropolitana al implementar estrategias que disminuyan la necesidad de que sus empleados se desplacen físicamente a las oficinas. Esto, dijo, contribuiría a reducir el tráfico vehicular y los tiempos de traslado en la región.

“Creo que la pandemia nos enseñó a la mala que hay gente que no necesita perder dos o tres horas de su tiempo en ir al trabajo y las mismas horas en su regreso. es una condición inhumana, es gente que no conoce a su familia, es gente que no vive su vida”, resaltó.