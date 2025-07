La CDMX ofrece viviendas a quienes denuncien a invasores de zonas verdes en la ciudad

Con ello, buscan identificar a los responsables de fraudes, desarticular redes delictivas dedicadas a la invasión de suelo protegido y contar con sustento jurídico suficiente para iniciar procesos penales en su contra.

“Cualquier persona que haya dado dinero por un terrenito en tal lugar, que haga la denuncia y con mucho gusto la Secretaría de Vivienda está para ofrecer vivienda asequible, digna, en lugares donde hay servicios públicos, con certeza jurídica y como un derecho que tienen, a obtener vivienda digna", anunció la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada.

La Jefa de Gobierno resaltó el pasado 3 de julio que la CDMX cuenta con 88,000 hectáreas de suelo de conservación, principalmente en alcaldías como Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Tlalpan, Xochimilco y parte de Álvaro Obregón. Destacó que esta zona no solo es importante por ser el “pulmón” de la capital, también es responsable de infiltrar hasta el 70% del agua que se consume en varias alcaldías a través de pozos.

Para analistas consultadas por Expansión Política, incentivar la denuncia es necesario, pero insuficiente. Coinciden que se requiere una campaña informativa amplia y contundente que advierta claramente qué zonas no son aptas para la construcción de vivienda, así como las consecuencias jurídicas y penales que enfrentan quienes invaden o comercializan predios en áreas protegidas.

“Se necesitan espectaculares o grandes anuncios, que todo mundo pueda ver con la leyenda: No compres aquí, este predio es un área protegida, no es para vivienda, no caigas en un fraude, un mensaje así de simple y claro podría evitar muchísimos fraudes,” asegura Mariana Samudio, abogada especialista en el ramo penal e inmobiliario.

Recuperación de áreas naturales

La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México presentó el pasado 3 de julio un plan para proteger las Áreas Naturales y de Valor Ambiental ubicadas principalmente al sur de la capital.

La estrategia contempla un “cerco satelital” que permitirá monitorear de manera constante, a través de imágenes obtenidas por plataformas especializadas, el crecimiento de la mancha urbana y así obtener elementos necesarios para intervenir en zonas invadidas por personas u organizaciones sociales.

De acuerdo con un informe de la Secretaría del medio Ambiente de la Ciudad de México, al primer semestre de 2025 diversas instituciones del gobierno capitalino han llevado a cabo 28 operativos donde se recuperaron poco más de 2 millones de metros cuadrados de suelo verde que fueron invadidos para construir viviendas

El área recuperada por autoridades capitalinas equivale a: