La segunda marcha contra la gentrificación en CDMX ya tiene fecha y hora

¿Cuándo es la nueva marcha contra la gentrificación en CDMX?

La segunda marcha contra la gentrificación se realizará el domingo 20 de julio a las 3:00 pm. La cita es en la estación de metrobus Fuentes Brotantes, al sur de la Ciudad de México.

Según lo anunciado en X, la movilización es abierta y toda la ciudad está invitada a participar. La publicación señala que el área sur ha sido fuertemente afectada por "proyectos ecocidas" y por el impacto turístico derivado de grandes eventos, como el mundial.

Se destaca la participación de colectivos como Ciudad Comunal, Día a Día x Palestina, 06600 y otros espacios que figuran en los logotipos al pie del material.

🚨TODA LA CIUDAD ESTÁ INVITADA🚨 La SEGUNDA marcha anti-GENTRIFICACIÓN de cdmx se llevará a cabo el domingo 20 de julio a las 3 pm. Ocurrirá al sur, área fuertemente afectada por la gentrificación y turistificación del Mundial y de proyectos ecocidas como Fuentes Brotantes 134. pic.twitter.com/GzHJ1YmKqE — náme 🍉🪼 (@namevdelang) July 12, 2025

Marchas por gentrificación en CDMX

El anuncio se da después de que el 4 de julio otro grupo de colectivos también llamó a una marcha por la misma situación. Sin embargo, la presidenta Claudia Sheinbaum condenó la xenofobia y la violencia que se registraron y anunció que su gobierno buscará trabajar junto con la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, para regular la vivienda y evitar que se encarezca.

“Primero hay que decir que todas y todos los mexicanos tenemos que tener muy presente el no a la discriminación, no al racismo, no al clasismo, no a la xenofobia, no al machismo. Todas y todos los seres humanos somos iguales y no podemos tratar a nadie como menos. Las muestras de xenofobia de esa manifestación hay que condenarlas”, planteó.

La presidenta resaltó que México es un país solidario, por lo que abrió sus puertas a extranjeros desde hace muchos años. En este sentido, pidió que no debe prevalecer la xenofobia.

“No puede ser que por una demanda, por más legítima que sea, que es la gentrificación, la demanda sea ¡fuera cualquier nacionalidad en nuestro país! México ha sido solidario, fraterno, siempre recibimos en el siglo XX a los republicanos españoles, a personas de América del Sur producto de los golpes de Estado. Hemos recibido a guatemaltecos que, por violencia y discriminación, han llegado a nuestro país. México es un país abierto al mundo y no es discriminatorio”, planteó.

Qué dice el gobierno sobre la regulación de la vivienda

La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que detrás de la gentrificación está la especulación inmobiliaria; sin embargo, anunció que se buscará regular para evitar el encarecimiento de la vivienda.

“Vamos a apoyar en lo que haga falta con la Sedatu, buscar los mecanismos de regulación para que no se encarezca la vida en estos lugares porque, en efecto, particularmente la Condesa, la Roma, ya hay mucha especulación inmobiliaria derivada de la renta de Airbnb y todas estas plataformas digitales que rentan espacios. Entonces, no puede ser el encarecimiento de la ciudad y menos lo que se llama la gentrificación”, agregó.

"No a la xenofobia, no al racismo, no al clasismo, no a la discriminación y trabajar con la Ciudad de México".

Recordó que, a partir de la pandemia de covid, se incrementó la llegada de extranjeros a México que rentan en colonias céntricas durante algunos meses, lo que encareció el costo de vivienda y de vida.

“Vienen a México porque México es un país maravilloso y la ciudad es una ciudad hermosísima donde mucha gente quiere vivir. Vienen a México a pasar un tiempo trabajando. Las personas que vienen a México tienen que respetar nuestra ley y, de la misma manera, no pueden tener ninguna actitud discriminatoria, menos ante un pueblo que les está abriendo los brazos”, señaló.