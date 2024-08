Clara Brugada mantiene apoyo a Caty Monreal... pese a fallos del Tribunal

El origen del conflicto

Luego de las elecciones del pasado 2 de junio, Alessandra Rojo de la Vega, de la alianza Va por la CDMX, conformada por los partidos: PAN, PRI y PRD, resultó la ganadora con un margen de más 11,000 votos con su contrincante más cercana, la morenista Caty Monreal.

Ante esta situación, la entonces candidata, Caty Monreal, y el partido Morena impugnaron la elección al argumentar que no se contaron bien los votos y que existieron casillas en las que el número de votos no correspondía con el cómputo distrital.

El Tribunal Electoral de la Ciudad de México publicó el viernes 5 de julio la síntesis del acuerdo plenario TECDMX-JEL-203/2024, el cual fue aprobado y discutido en sesión privada por el que se ordena el recuento de votos.

La síntesis señala que es procedente el recuento de votos, al tomar en consideración, las probables irregularidades denunciadas por el partido Morena y por la candidata Caty Monreal sobre el conteo y cómputo en distintas casillas denunciadas.

“Se ordena al 09 Consejo Distrital del Instituto Electoral de la Ciudad de México, Cabecera de Demarcación Territorial Cuauhtémoc, proceda a realizar el nuevo escrutinio y cómputo señalado en el Acuerdo Plenario, conforme a lo señalado en la Consideración Cuarta de la resolución", afirma el órgano electoral.

En este contexto, Rojo de la Vega acusó a través de un video publicado en sus redes sociales al presidente del Tribunal Electoral, Armando Ambriz de ordenar el recuento de votos por un “compadrazgo” que existe con el senador Ricardo Monreal y a través del cual, se favorecer a su hija, Caty Monreal.

“Ganamos por casi 12,000 votos, los Monreal siguen sin reconocer su derrota, aún sabiendo que las cuentas no les dan y que legalmente no hay un solo argumento para revertir los resultados. Intentan arrebatar a la mala y con tranzas lo que no consiguieron con votos”, expresó la alcaldesa electa.

Aún existen impugnaciones de Caty Monreal ante el Tribunal Electoral de la Ciudad de México y federal, en contra de Alessandra Rojo de la Vega por presunta violencia política de género hacia Caty Monreal al sugerir que la excandidata de Morena se vale del apellido de su padre, el senador Ricardo Monreal para conseguir “favores” políticos ante organismos electorales.