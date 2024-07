La lucha por alcaldías y diputaciones de la CDMX continúa en tribunales

La alcaldía Magdalena Contreras, donde fue declarado ganador el morenista Fernando Mercado, también es disputada en tribunales por el actual alcalde que buscaba la reelección, Luis Gerardo Quijano.

“Una elección que estuvo llena de inconsistencias, que fuimos denunciando durante todo el proceso electoral y también el día de la jornada. Nuestra única voluntad es que se respete el derecho a decidir de los contrerenses, que se cuente uno a uno sus votos”, acusó.

Vecinas y vecinos de La Magdalena Contreras, muchas gracias por todos sus mensajes y llamadas de apoyo.

¡Nos toca salir a defender su voto, esto aún no termina! pic.twitter.com/vkybDBR698 — Luis Gerardo Quijano (@Luis_GQM) June 6, 2024

En Tlalpan, también la candidata opositora, Alfa González, pelea la validez de la elección de la cual fue declarada ganadora Gabriela Osorio, de Morena, PT y PVEM. Afirma que la morenista realizó actos anticipados de campaña, omitió los informes de sus gastos de campaña y superó los topes de gastos, además de realizar compra del voto.

Morena disputa los resultados en tres de las cinco alcaldías que sí logró conservar la coalición integrada por PAN, PRI y PRD, siendo estas Coyoacán, Cuajimalpa y en especial Cuauhtémoc, demarcación donde el proceso ha tenido el mayor avance ante el Tribunal Electoral capitalino.

La morenista Caty Monreal ha exigido ante el Tribunal Electoral local el recuento total de las boletas electorales en la elección de la alcaldía Cuauhtémoc, de la cual fue declarada ganadora Alessandra Rojo de la Vega, abanderada de Va X la CDMX.

El TECDMX determinó por segunda ocasión la revisión completa de la votación, luego de que la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) pidiera una nueva resolución al considerar que no se contaba con justificación suficiente. Sin embargo Rojo de la Vega, hasta ahora alcaldesa electa, impugnó de nuevo esta decisión.

"Tiene miedo, no sé qué oculta, no sé por qué no quiere que se abran los paquetes. 89 Es lo único que estoy pidiendo, es lo único que estoy solicitando. ¿Por qué lo estoy solicitando’ porque hubo muchas anomalías, hubo muchas irregularidades", respondió Caty Monreal.

¿Por qué quiero un recuento #VotoxVoto? Aquí te lo explico 👇🏻 pic.twitter.com/1tB70LFbY6 — Caty Monreal (@catymonreal_) July 19, 2024

En contraste, Rojo de la Vega ha acusado a Ricardo Monreal –padre de Caty– de usar sus influencias dentro del Tribunal local para favorecer a la aspirante de Morena, a través del magistrado presidente Armando Ambriz Hernández y el magistrado Osiris Vázquez.

"No solo no hicieron caso porque saben que es ilegal y no tienen argumentos, sino también le dan la vuelta a la ley para salirse con la suya y por supuesto, antes que nada, cumplirle a su compadre Monreal", afirmó Rojo de la Vega.

Impugnamos el recuento ilegal que ordenó el compadre del Monrealato.



Acá les cuento: pic.twitter.com/7VdDtqLqhb — Alessandra Rojo de la Vega (@AlessandraRdlv) July 18, 2024

Jorge David Aljovín, especialista en Derecho Electoral y profesor en la Universidad Iberoamericana, ve en el caso de Cuauhtémoc la muestra de una fuerte influencia política en las autoridades electorales locales en la capital, en este caso ante el senador Ricardo Monreal, padre de la aspirante de Morena por la alcaldía.

"Involucra una estela más bien política, sobre todo el poderío de la familia Monreal no solo en la Ciudad de México sino también en la capital de Zacatecas, no se pueden leer de manera separada estas dos elecciones", señala en entrevista con Expansión Política.

En la capital de Zacatecas fue anulada la elección este 10 de julio, lo que dejó sin validez la constancia de mayoría del candidato opositor Miguel Ángel Varela Pinedo, presuntamente a raíz de presiones del gobernador David Monreal.