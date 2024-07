Programa de vivienda social para jóvenes pone a prueba a la CDMX

La falta de una legislación de renta en CDMX

La vivienda social en renta en la Ciudad de México puede ser solución a la falta de transparencia y accesibilidad del Instituto de Vivienda (INVI), pues estas viviendas han sido otorgadas en especial a organizaciones con estrechas relaciones a grupos y partidos políticos.

“Podría constituir una alternativa a que se deje de operar la vivienda (social) solamente en propiedad y de manera clientelar”, considera Rosales.

El urbanista advierte que el proyecto en sí mismo no es suficiente, pues la capital carece de una legislación clara sobre la vivienda en renta, lo que provoca una falta de seguridad tanto para inquilinos como para propietarios de las viviendas, que ahora podría incluir al propio Gobierno de la ciudad.

“Necesitamos mayor certeza jurídica sobre la renta en la Ciudad de México, porque actualmente solo está en el Código Civil de la ciudad y es una forma de contrato. La vivienda en renta necesita fortalecerse con una Ley Inquilinaria y fortalecer la Ley de Vivienda para tener mecanismos mucho más claros de cómo debe rentar la gente”, explica Rosales.

Se necesita certeza jurídica para el Gobierno de la ciudad sobre que estas viviendas serán cuidadas y entregadas.

Mientras González Loyde llama a observar también las causas de la dificultad de acceso de los jóvenes a vivienda, entre ellas el incremento en el precio del suelo y su escasa regulación, así como un aumento en el costo de la vivienda en venta que ha superado al incremento de los sueldos.

La respuesta no es sencilla ni única, y menos para una ciudad que en realidad es el corazón de una metrópoli.

“Las personas rentamos porque no podemos acceder a la vivienda en propiedad como sí lo hacían generaciones anteriores. Muchos jóvenes no tienen suficientes ingresos o no tienen un trabajo formal, por lo que les es difícil acceder a un crédito bancario para comprar una vivienda", señala la especialista en desarrollo urbano.