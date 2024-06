Rechaza el IPN que adeude 130 mdp a la empresa Gott Und Glück

Tras la protesta, se dio a conocer que dicho consorcio no ha podido cumplir con requisitos básicos, como la presentación del Sistema Único de Autodeterminación (SUA) del IMSS, por no haber dado de alta a sus trabajadores. Por ello, la empresa debe pagar una penalización que hasta el momento no ha hecho.

Adicionalmente, se informa que Gott Und Glük debe entregar esa documentación faltante y a su vez pagar las penalizaciones a las que se hizo acreedor por incumplimiento en las condiciones establecidas en el Contrato.

Entre las penalizaciones que el IPN les pide pagar a la empresa, destaca la falta de suministro de materiales para que cumplan con el servicio para el cual fueron contratados, como ejemplo tienen a todas las escuelas sin papel y sin jabón.

#IPNInforma | Exhorta IPN a la empresa Got Und Glück, a cumplir con el pago de salarios a sus trabajadores que prestan servicios de limpieza en la institución. pic.twitter.com/qtdAO0VmXc — IPN (@IPN_MX) June 25, 2024

Actualmente, el IPN se encuentra en conciliaciones con la empresa ante la SFP; se busca que se paguen multas y entreguen el SUA, así como la comprobación del alta del personal ante el IMSS.

Se informa que una vez que se cumplan con esos trámites legales, el IPN estará en condiciones legales de recibir las facturas y proceder al pago de las mismas, se precisa que de hacerlo sin este requisito podría incurrir en una violación a la ley y ser señalado por irregularidades por la SFP y la Auditoria Superior de la Federación (ASF).

¿Qué exigen los trabajadores?

En la manifestación del miércoles, los inconformes exigieron que la empresa Gott Und Gluck quien los tiene contratados para ofrecer el servicio de limpieza en el IPN les pague.