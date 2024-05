“Sacmex echó cloro a lo bestia en red de agua de Benito Juárez”, dice Luege

“El jefe de Gobierno (Martí Batres) no sólo no le ha dado la cara a los vecinos, sino también la información correspondiente para la tranquilidad de los vecinos, dicen que ya todo está normal, pero es una mentira más, no se puede afirmar que ya no existe el problema si no se conoce el origen de la contaminación”, dijo.

Jaime Mata agregó que cuenta con tres reportes de vecinos de San Pedro de los Pinos, donde el olor a combustible ya se hizo presente, lo consideró alarmante, ya que esta colonia no pertenece a las 10 del primer cerco, por lo que consideró que la problemática pudiera extenderse a más zonas.

El alcalde resaltó que desde que inició la emergencia del agua a la fecha se han emitido 10 oficios dirigidos al gobierno de la Ciudad de México, al Sistema de Aguas y a otras dependencias para coadyuvar en la atención a la problemática, sin respuesta por parte de la autoridad central.

“Les ofrecemos la explanada de la alcaldía para la coordinación y no hubo respuesta. He tratado de ser muy institucional y por teléfono se les ha buscado, por mensaje y no hemos tenido ninguna respuesta”.

Autoridades se encargaron de repartir agua entre vecinos de Benito Juárez. (Foto: Cuartoscuro )

Por su parte, Jose Luis Luege Tamargo, extitular de Conagua y responsable de la atención a la crisis del agua en Benito Juárez, consideró que la información sobre el agente contaminante es crucial para conocer las consecuencias para el manto acuífero de la zona o de todo el valle de México.

Pidió a las autoridades de la Ciudad de México no politizar el tema de la atención a las colonias afectadas por el contaminante del agua, ni ocultar la información.

Hallan nuevas sustancias en el agua

José Luis Luege Tamargo dijo que en análisis independientes hechos al agua de Benito Juárez, ya no se halló presencia de hidrocarburos, ya que los procesos de potabilización y la volatilidad disiparon los rastros, no obstante, sí se encontraron compuestos que son derivados de la cloración y su fusión con agentes biológicos que -desde su perspectiva- son preocupantes, pese a que son en bajas proporciones.

Explicó que estas sustancias son de la familia del Trihalometano (THM), Tricloruro de metilo (cloroformo), cloruro de metileno, bromodiclorometano, entre otras.

“El cloro reacciona con cualquier materia orgánica, no hay una posibilidad real de conocer el contaminante. Considero que para minimizar el olor a combustible, Sacmex le tiró una cantidad a lo bestia de cloro a la red hidráulica”, apuntó.

Luege y Jaime Mata coincidieron en pronunciarse en contra de que el gobierno de la Ciudad de México dé “carpetazo” a la problemática del agua.

Contraloría CDMX cuestiona conferencias en BJ

El alcalde de Benito Juárez, Jaime Mata, acusó al gobierno de la Ciudad de México de buscar intimidar la realización de conferencias de prensa sobre la problemática del agua en la demarcación.

El alcalde dio a conocer un oficio enviado por la Secretaría de la Contraloría bajo el expediente OIC/BJ/D/076/2024 en el que solicita tres requerimientos de información relacionados con conferencias de prensa convocadas en la demarcación con motivo de la contaminación del agua en la demarcación.

La contraloría también solicita los nombres de cada uno de los participantes en las conferencias del 13 y 15 de abril y, sin mencionar su nombre, piden conocer si existió algún pago a José Luis Luege Tamargo.

“Mecanismos a través de los cuales se programaron y ejecutaron las conferencias de prensa. Mecanismos a través de los cuales se convocó a los participantes. Nombres de los participantes y si realizaron pagos por asesoramiento o participación de alguno de ellos”, se lee en el documento fechado el 30 de abril y recibido por la alcaldía el 2 de mayo.

En este contexto, el propio Luege Tamargo dijo que su participación en la alcaldía es de manera voluntaria y sin cobrar un peso, en tanto el titular de la demarcación, consideró que lo que busca el gobierno central es que ya no se lleven a cabo dichas conferencias de prensa.