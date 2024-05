Denuncia de crematorio clandestino en CDMX confronta a políticos y activistas

AMLO sobre el crematorio hallado por Ceci Flores

Sobre el presunto crematorio clandestino localizado en la capital, este jueves durante la conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió no traficar con el dolor humano ni administrar la desgracia.

“Vinieron de Sonora y de Chihuahua personas que no nos quieren a nosotros y que pertenecen al bloque conservador, que desde luego defienden causas que son muy justas. Imagínese cómo no pensar en la desaparición de un ser querido, ¿quién va a estar en contra de eso?, pero a veces se trafica con el dolor, no se debe administrar la desgracia, no se debe traficar el dolor humano”, declaró.

El presidente insistió así en que las madres buscadoras pertenecer al “bloque conservador” y “trafican con el dolor humano”.

López Obrador sostuvo además que existe una supuesta “estrategia perversa” para afectar a su gobierno y que la buscadora Ceci Flores “participa” en ella, aunque aclaró que no es supuesta la líder.

De acuerdo con el mandatario federal, esta estrategia no funciona pero dijo, "ellos siguen actuando así por la desesperación o ambición desmedida al poder y al dinero, porque el dinero y el poder son grandes tentaciones que pueden llevar a las personas a desquiciarse".

¿Qué ha dicho Batres?

Martí Batres, jefe de Gobierno de la Ciudad de México, quien también participó en la conferencia de prensa del presidente López Obrador, dijo que de inmediato de que se dio a conocer el hallazgo de este presunto crematorio al lugar acudieron varias instancias de seguridad y que lo primero que se hizo fue localizar a las personas cuyas identificaciones fueron halladas en ese lugar.

"No estaban desaparecidas, no habían sido víctimas de un delito y no era cierto de que esto constituyera una prueba de que ahí hubiera una supuesta fosa de personas desaparecidas, por lo tanto se desmintió, fue falso", dijo.

El jefe de Gobierno dijo además que tras estas acciones el lugar quedó acordonando y se procedió a hacer un recorrido en el lugar y se encontró que no había ningún crematorio ni ninguna fosa clandestina, así como tampoco se localizaron restos humanos.

"Se encontraron algunos restos óseos, de acuerdo con los peritos son pertenecientes a animales caninos, por lo tanto era falso que hubieran desaparecidos, era falso que hubiera un crematorio, era falso que hubiera una fosa clandestina y era falso que hubiera restos humanos en esta zona", dijo.

Así el jefe de Gobierno capitalino dijo que todo lo sucedido corresponde a un movimiento político.

"Es por la temporada electoral, se buscaba afectar al gobierno de la Ciudad, dejar en mal al gobierno de la Ciudad pero la verdad es que el Gobierno de la Ciudad, sus distintas dependencias actuaron con rapidez, con eficacia, con profesionalismo, trabajaron muy bien y dieron resultados inmediatamente", dijo.

El jefe de Gobierno acusó así que los colectivos que realizaron este hallazgo no dieron ningún aviso a las autoridades capitalinas ni a los colectivos de la Ciudad, los cuales aseguró, terminaron deslindándose de Cecilia Flores, criticando su actuación y señalando que lo que hacía revictimizaba y era totalmente incorrecto por no poner en contacto que los colectivos que trabajan en la CDMX.