Sacmex minimiza reporte que confirma contaminación de agua en Benito Juárez

¿Qué dice Sacmex sobre el agua contaminada?

El 31 de marzo se recibió a las 22:30 horas el primer reporte de aroma extraño en el agua en la alcaldía Benito Juárez.

El pasado 2 de abril, la alcaldía emitió un comunicado en el que apuntó que se encontraba trabajando con el Sacmex para descartar que el agua suministrada a través de la red pública estuviera contaminada.

Este 11 de abril, el organismo emitió un comunicado en el que se refiere a los resultados de VASA Instalaciones pesuntamente vinculados con la problemática en la calidad de agua en la zona.

El Sacmex aclaró que VASA Instalaciones, no es un laboratorio de análisis. "El giro de la empresa es instalaciones hidráulicas, sanitarias y elécticas para construcciones, como regaderas con filtro. No se dedica al análisis de agua", señaló.

Sentenció que esta compañía "no cuenta con la experiencia para realizar pruebas de laboratorio y no está certificada para ello, por lo que los resultados difundidos no son confiables".

¿Y qué dice Batres sobre el agua?

El Jefe de Gobierno de la CDMX ha descartado que la problemática se haya originado en el Sistema Cutzamala, en el tanque de Santa Lucía o en los pozos de agua que abastecen a la Benito Juárez.

“Los análisis que se han realizado hasta el momento en los de las diversas muestras de los domicilios descartan la presencia de gasolina (…) los análisis indican que hay cero riesgo de explosividad”, dijo recientemente en conferencia de prensa.

Batres señaló que la sustancia a la que se refiere en los reportes es “algo que pertenece a la familia de los aceites y los lubricantes”.

“Seguimos con las indagatorias para identificar de dónde proviene el punto preciso (de contaminación)”, agregó.

El 9 de abril, en conferencia de prensa la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil señaló que se realizaron 324 pruebas de explosividad en el agua de Benito Juárez y ninguna resultó positiva.

El punto finamente fue hallado este 10 abril, lo que llevó al cierre de un pozo en la alcaldía Álvaro Obregón que solo abastecía a la Benito Juárez.

"También fueron cerradas precautoriamente dos industrias que manejan diversos componentes y sustancias en la zona. Petroleos Mexicanos (PEMEX) verificó sus ductos ubicados en la región sin encontrar variación en la presión de los mismos", publicó Batres en sus redes sociales.

Los domicilios con reporte ciudadano de agua contaminada se encuentran en las colonias Nonoalco, San Juan, Nochebuena, Nápoles, Tlacoquemecatl, Narvarte, Ciudad de los Deportes y Del Valle.