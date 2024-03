El mandatario adelantó que próximamente se renombrarán calles de la Ciudad de México llamadas como los expresidentes Gustavo Díaz Ordaz y Miguel de la Madrid, para ser denominadas con los nombres de mujeres destacadas como Matilde Montoya, primera mujer médica titulada en México; Alaíde Foppa, escritora feminista guatemalteca exiliada en México, y Elvia Carrillo Puerto, sufragista mexicana, entre muchas otras.

“Ahora que hemos dicho que vamos a renombrar muchas calles de la Ciudad de México, con nombres de destacadas mujeres, alguien ha afirmado que queremos reescribir la historia; pero no, no queremos reescribir la historia, sólo queremos apoyar a quienes escriben y han escrito con sus actos la mitad de la historia, esa mitad que no ha sido, hasta ahora, suficientemente publicada”, señaló Batres.