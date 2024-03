Brugada apuesta por continuidad en spots; Taboada y Chertorivski, por el cambio

“Una ciudad inteligente no se detiene, avanza siempre hacia el futuro; una ciudad inteligente no se estanca, innova y se moderniza; una ciudad inteligente no retrocede, apuesta siempre por lo nuevo”, dice el aspirante del partido naranja.

Las y los chilangos merecemos una Ciudad innovadora, que no se detiene y no se estanca. La Ciudad de México merece lo mejor: una Ciudad inteligente no se conforma. pic.twitter.com/MCbOiVJ6Wq — Salomón Chertorivski (@Chertorivski) March 1, 2024

Clara Brugada, abanderada de Morena, PT y PVEM, afirma en su primer spot que “la transformación es bienestar”, dos palabras clave que han marcado a su partido y su fundador, el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha sostenido se lleva a cabo la “Cuarta Transformación” y emprendido programas sociales como la Pensión Bienestar para Adultos Mayores.

“Son apoyos para la gente, son becas, mejor movilidad y más seguridad. La transformación es continuar con los grandes logros de esta ciudad”, dice Brugada mientras se muestran personas en espacios como el Cablebús de Iztapalapa –donde fue alcaldesa– así como el Metobús y el Monumento a la Revolución.