Morenistas aseguran que no existe el “Día Cero” por falta de agua en CDMX

En rueda de prensa, el diputado iztapalapense Carlos Cervantes Godoy acusó directamente al PAN de inventar un tema de conversación con respecto a los niveles de agua en las presas que abastecen el sistema Cutzamala.

Dijo que la Ciudad de México tiene distintas formas de abastecerse de agua, por lo que el llamado “Día Cero”, es decir, el plazo de 150 días que dieron expertos para que los niveles de agua en las presas del Cutzamala lleguen a niveles críticos, es una forma de crear pánico entre la población.

Argumentó que el sistema Cutzamala y Lerma no son las únicas fuentes de abasto de agua para la Ciudad de México, pues existen pozos y programas como cosecha de lluvia en algunas demarcaciones como Iztapalapa, donde es común la falta de agua.

“El Día Cero es cero agua, no hay agua y nos morimos todos, esa es la falacia que están inventando, la ciudad se alimenta en 70% por pozos, ahí están no han desaparecido, entonces ¿cuál Día Cero? es una falacia, es un invento de la derecha”, acusó.

Cervantes también acusó al PAN de justificar la falta de agua para proponer iniciativas y propuestas de campaña encaminadas a la privatización del suministro del líquido en la Ciudad de México.

“Que digan ellos que son los socios de las grandes refresqueras: ¿qué van a hacer en la ciudad para que no consuman y desperdicien tanta agua?”, añadió.

Por su parte Martha Ávila, coordinadora parlamentaria de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, denunció que los partidos que conforman la alianza Va por la CDMX se han encargado en las últimas semanas de difundir propaganda negativa en contra del gobierno de la capital federal respecto al abasto de agua.

Dijo que el PAN, principalmente, y recientemente Movimiento Ciudadano se han encargado de difundir información respecto a la sequía fuera de contexto, como el tema del “tandeo” en colonias y el presunto cierre de válvulas distribuidoras de agua en alcaldías en el poniente de la Ciudad de México.

“Hoy hay colonias donde falta el agua y donde nunca habían sufrido y en Iztapalapa hemos sufrido siempre, la sequía es general, no es para unos sí y para otros no. La sequía no es parte de un descuido que se tenga por parte de los gobiernos y no vamos a permitir es que se genere un pánico en la gente que tiene un objetivo (político) por detrás”, afirmó.

Los legisladores defendieron la propuesta del presidente López Obrador de buscar otros medios para extraer agua y trasladarla a la Ciudad de México, una de ellas son la perforación de pozos en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y otras medidas implementadas por el gobierno de la capital.