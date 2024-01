Oposición celebra rechazo a la ratificación de Godoy; Morena: “Le tienen miedo”

En el otro extremo, la oposición celebró que Godoy no fue ratificada: Marko Cortés, presidente del PAN, acusó que la Fiscalía ha perseguido a las voces contrarias al gobierno, además de que se que se encuentra “sometida” al presidente Andrés Manuel López Obrador.

Asimismo, felicitó a los diputados y diputadas del blanquiazul y de la oposición por votar en contra.

“Finalmente se dijo NO a la ratificación de Ernestina Godoy. NO a la fiscal carnala que no da resultados a la gente, NO a una fiscalía persecutora de opositores, a modo y sometida al presidente”, escribió en X.

Finalmente se dijo NO a la ratificación de @ErnestinaGodoy_. NO a la fiscal carnala que no da resultados a la gente, NO a una fiscalía persecutora de opositores, a modo y sometida al presidente.



Bien por las y los diputados locales de @AccionNacional y de la oposición por su… — Marko Cortés (@MarkoCortes) January 8, 2024

Xóchitl Gálvez y Santiago Taboada, precandidatos a la presidencia y a la jefatura de gobierno, respectivamente, reconocieron también el trabajo de los legisladores del Congreso local.

La precandidata presidencial aseveró que la “impartición de justicia en México tiene que seguir siendo autónoma” y coincidió en que no debe ser “un instrumento de persecución política”.

La no ratificación de Ernestina Godoy al frente de la @FiscaliaCDMX es un logro de Fuerza y Corazón.



La impartición de justicia en México tiene que seguir siendo autónoma, no un instrumento de persecución política.



Mi reconocimiento a las y los diputados de la coalición por su… — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) January 8, 2024

Hoy @MorenaCiudadMex recibió su primera derrota del 2024, el cambio en la #CDMX ya comenzó.

El @Congreso_CdMex rechazó la impunidad que representaba la ratificación de la fiscal espía al frente de la @FiscaliaCDMX, vamos a poner fin al abandono de las víctimas, al uso de… pic.twitter.com/ICPfm2AUjZ — Santiago Taboada (@STaboadaMx) January 8, 2024

Andrés Atayde, presidente del PAN en la capital, consideró por su parte que hoy se llevaron una lección, pues con la unión entre partidos y sociedad civil se la ganó a Morena.