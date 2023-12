Críticas y cuestionamientos rodean a Ernestina Godoy ante ratificación

La FGJ CDMX solicitó registros telefónicos, mensajes de texto y datos de ubicación políticos entre los que están Santiago Taboada, aspirante a la Jefatura de Gobierno por la alianza PAN-PRI-PRD y la senadora Lilly Téllez, del PAN, así como Higinio Martínez y Horacio Duarte, políticos de Morena que dirigieron la campaña de Delfina Gómez por la gubernatura del Estado de México.

De acuerdo con The New York Times, Telcel reconoció en un documento judicial haber entregado los registros, no obstante la fiscal rechazó la información del reportaje. “Son documentos apócrifos, la parte fundamental que sostiene la publicación no es verdadera y presumiblemente es falsificada”, sostuvo en conferencia de prensa el 10 de noviembre.

La fiscal también ha emprendido una serie de carpetas de investigación por casos de presunta corrupción inmobiliaria concentrada en la alcaldía Benito Juárez, con funcionarios provenientes de gobiernos del PAN involucrados.

En este caso destaca el ex diputado local Christian Von Roehrich, quien fue jefe Delegacional de Benito Juárez y antes de ser detenido en abril era coordinador del PAN en el Congreso local. Actualmente se encuentra vinculado a proceso acusado por la Fiscalía de los delitos de ejercicio ilegal del servicio público

Taboada así como otros políticos de oposición han acusado a Godoy de usar la Fiscalía como un arma en contra de adversarios políticos.