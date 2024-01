Congreso CDMX: Ratificación de Ernestina Godoy pasa a manos de Jucopo

Al responder al oficio enviado por la fiscal Ernestina Godoy el pasado 29 de diciembre en el que solicita al legislativo que convoque al pleno para desahogar el dictamen sobre su ratificación, la panista Gabriela Salido afirmó que es esta institución la encargada de llevar a cabo este trámite.

Por este medio, les informo que he solicitado de manera respetuosa a la Mesa Directiva del @Congreso_CdMex, que se someta a votación del Pleno, lo más pronto posible, mi ratificación como Fiscal General de Justicia de la #CDMX en el periodo de 2024-2028. — Ernestina Godoy Ramos (@ErnestinaGodoy_) December 30, 2023

Sin embargo, aclaró que la votación a favor o en contra para determinar si Godoy continúa o no en el cargo por cuatro años, no se llevó a cabo porque 31 legisladores se inscribieron para hacer uso de la palabra y que la decisión de no continuar con la sesión del 13 de diciembre fue aprobada, principalmente por el partido Morena y aliados.

“La discusión de interrumpió y no llegó el momento de la votación, debido a una petición de un legislador de la asociación parlamentaria Izquierda Liberal (Jorge Gaviño) para concluir la sesión en términos del artículo 49 del reglamento de este Congreso a pesar de ser una práctica parlamentaria cerrar sesiones una concluido el asunto en discusión”, se lee en el documento dirigido a Ernestrina Godoy.

Apuntó también que en la sesión del 14 de diciembre no se inscribió en el orden del día la continuación del debate sobre la ratificación de Ernestina Godoy y que tras concluir el periodo ordinario de sesiones el 15 de diciembre, este asunto quedó en pausa, por lo que la decisión de aprobar un periodo extraordinario queda en manos de otro órgano colegiado interno.

Ernestina Godoy Ramos, titular de la Fiscalía General de Justicia (FGJ), busca ser ratificada. (Foto: Rogelio Morales Ponce/Cuartoscuro )

“Es facultad de la Junta de Coordinación Política acordar que se realicen sesiones de carácter extraordinario para que dicho órgano esté en posibilidad de comunicarlo a esta presidencia y se incorpore el asunto y pueda convocar a pleno para desahogar tan importante votación que nos ocupa”, agregó Gaby Salido.

En este contexto, Martha Ávila, presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, emitió este martes una convocatoria a los coordinadores y vicecoordinadores de todas las fracciones y asociaciones parlamentarias para sesionar de manera virtual el 3 de enero e 2024 a las 13:00 horas para definir fechas sobre una sesión extraordinaria cuya temática única sea la ratificación de Ernestina Godoy.

Consultada por Expansión Política sobre este tema, Martha Ávila confirmó que será el ocho o nueve de enero cuando se lleve a cabo la sesión extraordinaria para desahogar el tema Godoy.