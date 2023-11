Rubalcava pide a Tribunal anular designación de Taboada como precandidato

No renuncia al PRI; tampoco se va al PVEM

A pesar de que el pasado sábado 18 de noviembre anunció su renuncia al PRI tras inconformarse por la forma en que fue anunciada la designación de Santiago Taboada como precandidato aliancista a la Jefatura de Gobierno, Rubalcava aclaró que su renuncia aún no se hace efectiva, porque solo fue de palabra y no se hizo formal ante las instancias partidistas.

Dijo que con ello, lo que busca demostrar es que su intención es mantenerse como militante de este partido hasta que se resuelva su caso, ya que el juicio político presentado ante el TE-CDMX va en contra de la dirigencia nacional del tricolor.

“He puesto en pausa mi renuncia al PRI. Al presidente (Alejandro Moreno), te digo, no tengo pláticas con el Partido Verde, no me iba a Morena, esta es la prueba que no tengo intención de irme a otro partido, quiero ser el candidato del partido en el que he militado 15 años y te llevó a la Presidencia”.

Reprochó al presidente nacional del PRI que fue gracias a los votos de la Ciudad de México, que él pudo obtener un espacio en el congreso federal y al mismo tiempo, conformar la alianza opositora a nivel nacional.

“Mientras el presidente del partido (Alejandro Moreno) estaba en otro estado (Campeche), yo construí en la Ciudad de México, yo levantaba un priismo que estaba en las cenizas para convertirlo en un priísmo que pudiera ser competitivo”, externó.