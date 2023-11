Godoy reprocha falta de acuerdo para su ratificación por investigaciones en BJ

En respuesta al legislador, Ernestina Godoy defendió su trabajo en materia de combate a delitos contra las mujeres, como feminicidios y acoso, así como la búsqueda de personas desaparecidas.

“No nos tenemos que pelear con las estadísticas, si aumenta la denuncia, aumentan las investigaciones, no hay mejor prevención, que la cultura de la denuncia”, resaltó.

El priista Ernesto Alarcón y el panista Anibal Cañez criticaron a la fiscal por no acudir personalmente al Congreso de la Ciudad de México y por no aceptar que en su entrevista, hubiera una intervención por parte de las víctimas, por lo que Ernestina Godoy respondió que los foros y su oficina han estado abiertos para todos, incluidos legisladores de todos los partidos.

“Hemos atendido a todos, sin diferencia de colores, incluidos los azules (panistas) y no se han querido sentir conmigo, por obvias razones. Politizar el dolor de una víctima no es una buena muestra de calidad moral, no hay perseguidos políticos, lo que sí hay son políticos que han utilizado los cargos para beneficiarse, nosotros no fabricamos delitos”, resaltó.

La fiscal Ernestina Godoy reiteró su discurso de no negociar su ratificación, a cambio de dar marcha atrás a las investigaciones contra presuntos actos de corrupción inmobiliaria.

“Hay un grupo que quiere impunidad y por ello han instruido mi no ratificación, participo con firmeza en mis principios, porque no habrá ratificación que valga si ello negociar la justicia”, dijo.

La entrevista con la fiscal Ernestina Godoy duró poco más de dos horas y media y al término de la misma, el presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, Octavio Rivero, declaró sesión permanente para elaborar el dictamen que en próximas fechas será llevado al pleno para su discusión.