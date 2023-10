Una de esas voces es la de Sandra Cuevas , alcaldesa con licencia de Cuauhtémoc, quien acusó ser dejada fuera de los aspirantes que competirán por la candidatura debido a que no milita en ninguno de los partidos de la alianza.

“Si no hay un respeto, si no hay un acuerdo, si no hay un reconocimiento, por supuesto que sí habría un rompimiento y por supuesto que sí saldría yo de la alianza”, advirtió Cuevas el pasado 2 de octubre.

¡Mi lucha es por México! Por ello pedí al #FAM no ser excluida para la selección del candidato a la jefatura de gob. de la #CDMX. Deseo un proceso democrático donde participemos solo los mejores sin importar que no esté afiliada a algún partido político. #SCA pic.twitter.com/3vTgu5b0jB — Sandra Cuevas (@SandraCuevas_) October 3, 2023

Cuevas, quien ha destapado su deseo de ser la próxima candidata, emprendió el 4 de octubre una gira por la ciudad para visitar las 16 alcaldías durante el mismo número de días en que solicitó licencia.

Luis Espinoza Cházaro, diputado federal y aspirante, hizo un llamado “respetuoso pero firme” a las dirigencias del PRD, PAN y PRI para definir el método de selección para la candidatura de la oposición, pues “hay mucha efervescencia política”.

“Enfrente ya están caminando y es importante que nosotros también sepamos en qué método nos vamos a incluir”, dijo este martes el coordinador del Grupo Parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados, respaldado por los legisladores Gabriela Sodi y Marcelino Castañeda, así como el ex gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles.