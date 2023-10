¿Plaga de chinches en CDMX? La UNAM, Metro, UACM y un CETIS van a revisión

¿Qué enfermedades transmiten las chinches?

La picadura de la chinche no transmite enfermedades, y no hay evidencia de que así sea. Por su parte, existen estudios en los que demuestran que estos insectos son capaces de mantener microorganismos causantes del tifus, la peste, la turalemia, la fibre Q o la leishmaniasis visceral, así como los virus de la hepatitis B y el VIH, y permanecer en su interior por semanas pero no se han encontrado signos de contagio.

En cambio, la enfermedad de Chagas es transmitida por una familia de las chinches besuconas porque son portadoras de un protozoo parásito. Su forma de contagio es que los insectos defequen después de hacer hecho una picadura y se infecta la zona.

Las chinches de cama, besuconas, narizonas o de la familia Reduviidae son endémicas de América Latina, en zonas tropicales o subtropicales.