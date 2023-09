El líder nacional de Morena, Mario Delgado, anunció este martes que desiste en sus aspiraciones de ser el “coordinador” de la cuarta transformación en la Ciudad de México y con ello ser postulado como candidato a jefe de gobierno de la capital del país.

"Toda mi participación en la vida pública la he desarrollado en nuestra querida Ciudad de México. Siempre he tenido el sueño de llegar a ser un buen gobernante de la ciudad que me recibió a los 18 años y que me cambió la vida. Sin embargo, hoy tengo un sueño más grande: contribuir a que por primera vez en la historia una mujer sea presidenta y que consolide el proceso histórico de transformación nacional", explicó.