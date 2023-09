Reclaman en el Poder Judicial por liberación de Uriel Carmona, fiscal de Morelos

Con la consigna "los jueces no me cuidan, me cuidan mis amigas", diputadas locales de Morena y mujeres se manifestaron frente a las instalaciones del Poder Judicial de la Federación, en la alcaldía Álvaro Obregón.

Las protestantes colocaron en la entrada los nombres y fotografías de los magistrados Carlos López Cruz, Reynaldo Manuel Reyes Rosas y Elisa Macrina Álvarez Castro junto a leyendas como "feminicida", "falsa feminista", "corrupto" y "traidora".