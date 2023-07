Así fue el primer mes de Martí Batres como jefe de Gobierno de la CDMX

El jefe de gobierno Martí Batres calificó como “muy bueno” este primer tramo de su administración, pues una vez asumido el cargo se reunió con su gabinete para conocer a detalle la operación del gobierno y verificar los temas pendientes.

Dijo que hasta el momento se han realizado 30 recorridos en campo y sostuvo reuniones con médicos y enfermeras de la red hospitalaria, además de que convocó a los 16 alcaldes para una reunión de cabildo y tratar los temas relacionados con el agua y las necesidades de cada demarcación.

“El balance es muy bueno, y bueno, hemos atendido una gran cantidad de tareas, me han tocado cuatro audiencias ciudadanas a las 06:00 de la mañana los martes, ahí he estado atendiendo, junto con otros integrantes del Gabinete. Así es que te puedo decir, 'no hemos parado, hemos trabajado bastante, la verdad'” dijo el mandatario.

Eventos de seguridad

El pasado 20 de junio se registraron dos balaceras que dejaron como saldo dos muertos y cuatro lesionados. La primera ocurrida en la tesorería de la Central Camionera del Sur, cuando un par de sujetos intentaron asaltar a personal de traslado de valores. Los dos asaltantes perdieron la vida y hubo dos custodios heridos.

El segundo evento de ese mismo día se registró en la colonia Juárez. Sujetos a bordo de una motocicleta intentaron asaltar al conductor de una camioneta, dos personas resultaron lesionadas.

El 26 de junio se registró el asalto a una joyería al interior de la plaza Antara, en la zona de Polanco, lo que causó alerta entre usuarios del centro comercial, pues los golpes con mazos a los cristales del local se confundieron con disparos de arma de fuego.

El 5 de julio una persona perdió la vida en las escalinatas de la estación Bellas Artes de la Línea 8. De acuerdo con testigos, dos sujetos iban siguiendo a la víctima para robarle dinero en efectivo que cargaba.

El viernes 14 de julio se registró una riña en el Reclusorio varonil Oriente con saldo de ocho lesionados; cuatro internos y cuatro policías, todos por descalabro.