"Entonces se están haciendo adecuaciones en ese sistema. Es un sistema en que los trenes tienen que estar al punto, la vía tiene que estar al punto y después ambos tienen que estar al punto para que no haya ningún problema. Entonces se está en este momento en ese proceso, de que esté muy bien ese sistema CBTC, hasta que no tenga la seguridad de la operación, no podríamos abrirlo", agregó.

¿Ya funciona el primer tramo de la Línea 1 del Metro?

La jefa de gobierno también comentó que hasta el momento no se tiene una fecha exacta para que se efectúe la apertura de la "Línea Rosa".

Anteriormente, el director general del Metro, Guillermo Calderón había dicho que el servicio abriría al público a finales de este mes de mayo.

“Una vez concluidos debidamente los proceso de verificación, se realizará una auditoría independiente de seguridad que garantice estar en condiciones de seguridad y confiabilidad para el servicio de nuestros usuarios en el primer tramo de la nueva Línea 1 (...) Se estima que esto sucederá a finales de mayo”, dijo al encabezar junto a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, la ceremonia de entrega de la obra civil.

Calderón también negó que exista un retraso en las obras. “Señalamos claramente desde el principio que la fecha de conclusión de las obra civiles sería hacia finales de febrero”, comentó.

Al inicio del proyecto, el Gobierno capitalino anunció que los trabajos en este primer tramo durarían de julio de 2022 a marzo de 2023, para abrir al público y de inmediato comenzar la intervención del segundo tramo –de Observatorio a Balderas– de marzo a agosto de 2023.

Pese a que se había anunciado que la modernización de la Línea 1 del Metro estaría lista para agosto, los trabajos quedarán terminados “hacia finales del año”, reconoció en su momento el director del Metro.

Uno de los puntos que aún están en proceso es la terminal Pantitlán, pues fue uno de los puntos –junto a Salto del Agua– usados para sacar 90,000 toneladas de balasto y 180 kilómetros de rieles para su sustitución por materiales nuevos de mayor resistencia.

“La terminal Pantitlán de la nueva Línea 1, utilizada como zona de maniobras para el ingreso, salida y traslado de grandes volúmenes de materiales, equipos y maquinaria de gran dimensión, no ha podido ser intervenida hasta la conclusión de estos trabajos de obra civil”, detalló el funcionario.