Sheinbaum: sobreexplotación de recursos y cambio climático, los retos de la CDMX

La Ciudad de México tiene como retos ambientales adaptarse a las sequías y otros efectos del cambio climático, disminuir los gases de efecto invernadero y superar los modelos de desarrollo basados en la sobreexplotación de recursos naturales con los que creció, indicó la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

“Nosotros enfrentamos estos desafíos no con pesimismo sino con el optimismo de que otra realidad y otro mundo es posible, siempre y cuando no olvidemos que los retos ambientales no se enfrentan solo con políticas ambientales, sino con la visión de que el desarrollo humano –ojo, dije desarrollo y no crecimiento económico– la justicia social y ambiental siempre van de la mano”, sostuvo la mandataria al participar en el Cities Summit of the Americas, en Denver, Colorado, Estados Unidos.