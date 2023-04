“No tengo confianza en un albergue”: migrantes temen tras el incendio en Juárez

Sin embargo el miedo persiste.

“A nosotros en años pasados, 2021, si hacíamos eso (ir a un albergue) nos deportaban a Haití. Uno pasando mucha calamidad para llegar a aquí para que nos deportaran, gastando todo para tener plata para mantener a los hijos, a su familia… Por eso no conviene cuando dicen ‘vamos a un sitio para que te den ayuda’", sostiene Angelo Doceles, de 36 años, quien migra desde Haití junto a su esposa con el objetivo de llegar a Estados Unidos.

Si nos quieren ayudar que nos den el papel para que uno salga.

Un cuarto en la Colonia Juárez –cerca de la COMAR– se renta en 1,400 pesos a la semana, fuera del acceso de Angelo. Pero vivir en la plaza también tiene un costo: 15 pesos por bañarse, cinco pesos cada vez que se usa un baño, además de pagar por alimentos y agua para beber.

“Gastando plata, no entra plata y no dan los documentos. El trámite pueden ser dos meses, uno no puede estar aguantando dos meses así”, comparte Angelo.

Los migrantes no tienen acceso a duchas o baños de forma gratuita. Vecinos de la Plaza Giordano Bruno les ayudan con galones de agua. (Foto: Shelma Navarrete)

Kimberly Bracho, de 18 años, migra desde Venezuela también con destino al país del norte junto a un grupo de amigos. Llegó la noche de este miércoles a la plaza y por la mañana del jueves acudió a la COMAR, pero por delante podría tener una larga espera.

“Nos dijeron que nos iban a dar una cita, nos agarraron los datos y que la respuesta definitiva sería en un año y medio o dos años, que no podíamos salir de aquí (México) y no podíamos volver a nuestro país”, comparte.