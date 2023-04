“Son unos asesinos”, migrantes gritan a comitiva AMLO en visita a Juárez

Hasta ese punto llegaron decenas de migrantes para pedir justicia al presidente López Obrador. “Justicia, justicia”, “que salga, que salga”, era el llamado de los manifestantes.

El presidente no los atendió, aunque sí lograron que el mandatario federal expresara algunas palabras. Bajó su ventana para pedirle a los manifestantes “no provoquen” e incluso sugirió que algunos de los protestantes fueron enviados por la gobernadora Marú Campos.

“Que se me hace que te mandó Marú”, dijo desde su camioneta.

Los migrantes exigieron justicia por el incendio ocurrido el lunes pasado en una estación migratoria provisional. (Guillermo Arias/AFP)

Horas antes de estas manifestaciones, el presidente reveló que el incendio del lunes pasado es uno de los episodios que más le han dolido en su administración.

“Lo confieso, me ha dolido mucho, me ha dañado. Yo he tenido momentos difíciles, el más difícil fue lo de la explosión de Tlahuelilpan, ese ha sido el acto más duro, el que más me ha afectado anímicamente; y luego este, este me conmovió, me partió el alma”, dijo.